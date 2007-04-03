Додано: Чет 05 гру, 2024 15:29

osafly

Так вроде нет 5 иксов по эфиру. Дно было в 2022 году на уровне 800. Хотя да, 800*5=4000. Практически сделал. А биток - с 16000 на 103000. Почти 7 иксов. У меня на эфир теперь аллергия после того, как я купил 8 етн в январе 2022 по $2500 и продал в мае 2023 по $2000. Спасло то,что продал биток вместе с ним и перекрыл минус. Кстати, когда покупал эфир в январе 2022, то тоже все кричали, что пойдем на 5000-6000-7000. Тогда я был совсем зеленый хомяк и повелся на вся эту чушь. И про 4-летние циклы тогда не знал. Недавно слышал, сейчас очень много шортов наствали по эфиру на биржах. Если не ошибаюсь, в 3 раза шорты сейчас превышают лонги. И наставили киты и манипуляторы, вроде. Я думаю, могут дать потрогать 4000 и сквизом вниз...