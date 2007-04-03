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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3486348734883489
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:23

  чик написав:osafly
интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой :oops:


Так ведь говорят, что альткоины не обновляют свои хай от цикла к циклу? Только биткоин в каждом новом цикле обновляет хай. Почему тогда в этом цикле эфир должен пробить вверх свой прошлый хай на уровне 4800 ? Ведь это же один из тысяч альткоинов. Более вероятно, что дедушка хриплый перепишет свой прошлый хай в этом цикле, чего от него никто не ожидал. Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно. Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох. Просто озвучил свои мысли по эфиру. Возможно, кто-то тут на форуме может по эфиру сказать цели на ближайшие 2-4 месяца по цене? Кто уже прошел не один 4-летний цикл. Мне было бы очень познавательно послушать про эфир.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:27

  vitaxa2006 написав:Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох

я на том же уровне...
просто читаю и смотрю пару-тройку трейдеров, кстати илья с ютуба вчера тоже предполагал, что биток 100 пробьёт и он и ташник считают, шо эфир вполне может обновить атн.
Востаннє редагувалось чик в Чет 05 гру, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:50

  чик написав:osafly
интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой :oops:


Чик,на данный момент наставлен лес лимитных ордеров на продажу 4000-4200 и уже выставлены ордера на 5000 и 5500...По мере движения,они будут лишь увеличиваться,что не удивительно,АТН там...и небольшой перехай-дело предрешенное как цель минимум. Но это дело нужно ежедневно отслеживать по стаканам,стенки подставляют,убирают постоянно..Сейчас вижу большое колличество желающих продать в районе 4100 Дальше будет видно.
По глобальным целям,у меня хай определяется в район 7300+- Дойдет чи не,хрен его знает.Посмотрим.Стоит ли туда держать??Не могу сказать..У меня Эфира нет,только "младший брат" Classic . Но если учитывать возможное падение доминации-альтсезон типа начинается....Даже еще не в разгаре...Главное-чтоб он не закончился так же,как в начале этого года :D Отслеживайте доминацию на графике BTC.D так она и называется.

  vitaxa2006 написав: Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно.


Вы правы...Но пампить трошки будут...Я вообще не пойму,почему люди кричат что Эфир типа отстает,не оправдал надежд...Да он сделал уже практически 5 иксов от лоев,как вполне заурядный альткоин...Некоторые и того не сделали до сих пор...Хомяки от него мегаракеты ждали что ли,с такой капой???Все будет в пределах нормы...средней температуры-средних статистических размеров :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 15:29

osafly
Так вроде нет 5 иксов по эфиру. Дно было в 2022 году на уровне 800. Хотя да, 800*5=4000. Практически сделал. А биток - с 16000 на 103000. Почти 7 иксов. У меня на эфир теперь аллергия после того, как я купил 8 етн в январе 2022 по $2500 и продал в мае 2023 по $2000. Спасло то,что продал биток вместе с ним и перекрыл минус. Кстати, когда покупал эфир в январе 2022, то тоже все кричали, что пойдем на 5000-6000-7000. Тогда я был совсем зеленый хомяк и повелся на вся эту чушь. И про 4-летние циклы тогда не знал. Недавно слышал, сейчас очень много шортов наствали по эфиру на биржах. Если не ошибаюсь, в 3 раза шорты сейчас превышают лонги. И наставили киты и манипуляторы, вроде. Я думаю, могут дать потрогать 4000 и сквизом вниз...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:28

  osafly написав:Хомяки от него мегаракеты ждали что ли,с такой капой???

Така в них природа. :P Чекати тузєпух!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:10

Суи красава...Закрыл половину позиции со средней ценой 4.36,расставил сразу ордера на откуп,все видно на графике...Должны ретестнуть пробитую трендовую в районе 4.10-4.12,грех пропустить такой сетап..Для продолжения роста,нельзя уходить ниже 4.06,иначе начнется грусть-печаль.Ожидаю повторный задерг после миникоррекции в район 4.3-4.4...Вторая цель 4.64 и максимальная в район 5 баксов-верхняя граница канала..Там буду закрываться наверное полностью...Дальше по обстоятельствам..Вчера из за этого епаного света,пропустил сетап по CRV позу закрыл почти всю по 1.17,а на откуп ордер не поставил в район 1 бакса,хотя видел там огромный лимитник на откуп...Но,всех денег не заработаешь..Когда много альтов в корзине,за ними очень трудно адекватно и оперативно следить
Продажу по Суи в тютельку-видно на графике стрелкой от ОКХ


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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кстати,Вы видели как ставку стейкинга на EOS сегодня Банан поднял...30% на 4мес,20% на 3 мес...Похоже,какашку собрались нехило пампить в указанный отрезок времени,иначе...столько бы явно не насыпали...или наоборот,набирают в шорт лошадиными дозами,бо он и так хорошо полетел,не типично резво для этого "пони приторможенного" За EOSом нужно следить...у кого он есть конечно
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 23:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А вот и ожидаемая отработка по SUI что писал выше.Откуплена проданная позиция обратно со средней 4.1082...Шорт удался.Пока все по плану.Позиция на руках по прежнему вся,вроде ничего и не случилось.Цена ниже 4.06 вроде на моменте не пошла,как и писал-рост в таком случае должен продолжиться...Вот так и проходят трейдерские будни,когда есть движуха по рынку.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 01:36

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:Так ведь говорят, что альткоины не обновляют свои хай от цикла к циклу?

так говорят только дураки

эфир 12-15 тысяч ATH
пампить его нормально, просто сейчас не время, сколько раз обьяснять. прокачивать эфир будут полноценно после лета на конец 2025го вместе с остальными новыми монетами, где приоритет будет в первую очередь на ens metis op arb chainlink polygon mana sand crv aave uni comp zk zro. все.
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