чик написав:osafly интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой
Так ведь говорят, что альткоины не обновляют свои хай от цикла к циклу? Только биткоин в каждом новом цикле обновляет хай. Почему тогда в этом цикле эфир должен пробить вверх свой прошлый хай на уровне 4800 ? Ведь это же один из тысяч альткоинов. Более вероятно, что дедушка хриплый перепишет свой прошлый хай в этом цикле, чего от него никто не ожидал. Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно. Я не сильно шарю в крипторынке, на уровне хомяк-лох. Просто озвучил свои мысли по эфиру. Возможно, кто-то тут на форуме может по эфиру сказать цели на ближайшие 2-4 месяца по цене? Кто уже прошел не один 4-летний цикл. Мне было бы очень познавательно послушать про эфир.
чик написав:osafly интересны цели по ефиру, то шо атн должён перебить понятно, потом боковик или коррекция какабычна, а вот какой максимум по нему можно ожидать ? у мну его мало, дёшево продать жалко и ордера не могу выставить толком, бо не в зуб ногой
Чик,на данный момент наставлен лес лимитных ордеров на продажу 4000-4200 и уже выставлены ордера на 5000 и 5500...По мере движения,они будут лишь увеличиваться,что не удивительно,АТН там...и небольшой перехай-дело предрешенное как цель минимум. Но это дело нужно ежедневно отслеживать по стаканам,стенки подставляют,убирают постоянно..Сейчас вижу большое колличество желающих продать в районе 4100 Дальше будет видно. По глобальным целям,у меня хай определяется в район 7300+- Дойдет чи не,хрен его знает.Посмотрим.Стоит ли туда держать??Не могу сказать..У меня Эфира нет,только "младший брат" Classic . Но если учитывать возможное падение доминации-альтсезон типа начинается....Даже еще не в разгаре...Главное-чтоб он не закончился так же,как в начале этого года Отслеживайте доминацию на графике BTC.D так она и называется.
vitaxa2006 написав: Про эфир говорят, что он стал сильно "тяжелый" как для альткоина, поэтому пампить его сложнее и непродуктивно.
Вы правы...Но пампить трошки будут...Я вообще не пойму,почему люди кричат что Эфир типа отстает,не оправдал надежд...Да он сделал уже практически 5 иксов от лоев,как вполне заурядный альткоин...Некоторые и того не сделали до сих пор...Хомяки от него мегаракеты ждали что ли,с такой капой???Все будет в пределах нормы...средней температуры-средних статистических размеров
osafly Так вроде нет 5 иксов по эфиру. Дно было в 2022 году на уровне 800. Хотя да, 800*5=4000. Практически сделал. А биток - с 16000 на 103000. Почти 7 иксов. У меня на эфир теперь аллергия после того, как я купил 8 етн в январе 2022 по $2500 и продал в мае 2023 по $2000. Спасло то,что продал биток вместе с ним и перекрыл минус. Кстати, когда покупал эфир в январе 2022, то тоже все кричали, что пойдем на 5000-6000-7000. Тогда я был совсем зеленый хомяк и повелся на вся эту чушь. И про 4-летние циклы тогда не знал. Недавно слышал, сейчас очень много шортов наствали по эфиру на биржах. Если не ошибаюсь, в 3 раза шорты сейчас превышают лонги. И наставили киты и манипуляторы, вроде. Я думаю, могут дать потрогать 4000 и сквизом вниз...
Суи красава...Закрыл половину позиции со средней ценой 4.36,расставил сразу ордера на откуп,все видно на графике...Должны ретестнуть пробитую трендовую в районе 4.10-4.12,грех пропустить такой сетап..Для продолжения роста,нельзя уходить ниже 4.06,иначе начнется грусть-печаль.Ожидаю повторный задерг после миникоррекции в район 4.3-4.4...Вторая цель 4.64 и максимальная в район 5 баксов-верхняя граница канала..Там буду закрываться наверное полностью...Дальше по обстоятельствам..Вчера из за этого епаного света,пропустил сетап по CRV позу закрыл почти всю по 1.17,а на откуп ордер не поставил в район 1 бакса,хотя видел там огромный лимитник на откуп...Но,всех денег не заработаешь..Когда много альтов в корзине,за ними очень трудно адекватно и оперативно следить Продажу по Суи в тютельку-видно на графике стрелкой от ОКХ
Кстати,Вы видели как ставку стейкинга на EOS сегодня Банан поднял...30% на 4мес,20% на 3 мес...Похоже,какашку собрались нехило пампить в указанный отрезок времени,иначе...столько бы явно не насыпали...или наоборот,набирают в шорт лошадиными дозами,бо он и так хорошо полетел,не типично резво для этого "пони приторможенного" За EOSом нужно следить...у кого он есть конечно
А вот и ожидаемая отработка по SUI что писал выше.Откуплена проданная позиция обратно со средней 4.1082...Шорт удался.Пока все по плану.Позиция на руках по прежнему вся,вроде ничего и не случилось.Цена ниже 4.06 вроде на моменте не пошла,как и писал-рост в таком случае должен продолжиться...Вот так и проходят трейдерские будни,когда есть движуха по рынку.
vitaxa2006 написав:Так ведь говорят, что альткоины не обновляют свои хай от цикла к циклу?
так говорят только дураки
эфир 12-15 тысяч ATH https://prnt.sc/DfPrSpD2QONT - если кто-либо здесь видит дамп и представляет себе, что рост эфира это явление, которое ограничится в рамках нескольких ближайших месяцев, - то вы полный ноль в крипте. пампить его нормально, просто сейчас не время, сколько раз обьяснять. и причина в сегментированности рынка. прокачивать эфир будут полноценно после лета на конец 2025го вместе с остальными новыми монетами, где приоритет будет в первую очередь на эфировские монеты ens metis op arb chainlink polygon mana sand crv aave uni comp zk zro. все.
Вчерашний слив битка одной палкой как какой то мелкокаповой какахи за час,показало что может произойти с альтой,когда этого захотят и насколько это будет внезапно...Только "палка" будет не палкой,а целым дилдо см(%) так на 20-25 и тогда.....тогда многие пожалеют,что не фиксировались по риск менеджементу,а определяли хаи,которые поймать,что иголку в стогу сена найти,потому что альту,если это не топ-10 монет,распределять долго никто не будет...И если вы не выставили по уму лимитки по уровням и хотялкам из космоса,вас ждать никто не будет там.. Для "пикования" нужно крайне меньше времени,вот почему откровенные какахи рисуют свои пики шпилями и заколами по 20-40% в моменте выше ближайшей последней проторговки.. Что касаемо биткоина по делу...Как показывает история,за таким сквизом и отскоком,потом следует планомерное снижение цены % на 60-70 длины самого сквиза.Поэтому я не удивлюсь,если биток сходит в район 93-94К снова..В противном случае,охота на лонгистов удалась на славу,более 1млрд ликвидаций....Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Снова продал половину позиции по SUI со средней 4.427 И зачем мне те пики,если можно зарабатывать каждый день на таком рынке И это только один альткоин,который здесь показываю..