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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3487348834893490
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... Ото я б там тоже затарился 8) :lol:
А так тока чуток Кефиру ночью докупил
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:50

  Amethyst написав:
  osafly написав:Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... 8) :lol:


Лучше "не нада" А то у альты может сердце стать...Придется маркетмейкера с дефибриллятором вызывать... :lol: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:09

  osafly написав:
  Amethyst написав:
  osafly написав:Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... 8)


Лучше "не нада" А то у альты может сердце стать...Придется маркетмейкера с дефибриллятором вызывать... :lol: :mrgreen:

Так альта щас и так в шоке от того шо Деда -- нє маскаль і скаче як молодий :))
Я вот думаю, що альта щас таки припадет на -5..10%. Ото сезон типа откріли, но нихто не пришел ... ждем НГ 8)
Amethyst
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  #<1 ... 3487348834893490
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