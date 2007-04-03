Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... Ото я б там тоже затарился
А так тока чуток Кефиру ночью докупил
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:50
Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:09
Так альта щас и так в шоке от того шо Деда -- нє маскаль і скаче як молодий ))
Я вот думаю, що альта щас таки припадет на -5..10%. Ото сезон типа откріли, но нихто не пришел ... ждем НГ
Ап 17:18. Тссс, не матюкатися! Кіфірчик забулькафф
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|