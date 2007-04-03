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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3487348834893490
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... Ото я б там тоже затарился 8) :lol:
А так тока чуток Кефиру ночью докупил
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:50

  Amethyst написав:
  osafly написав:Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... 8) :lol:


Лучше "не нада" А то у альты может сердце стать...Придется маркетмейкера с дефибриллятором вызывать... :lol: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:09

  osafly написав:
  Amethyst написав:
  osafly написав:Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... 8)


Лучше "не нада" А то у альты может сердце стать...Придется маркетмейкера с дефибриллятором вызывать... :lol: :mrgreen:

Так альта щас и так в шоке от того шо Деда -- нє маскаль і скаче як молодий ))
Я вот думаю, що альта щас таки припадет на -5..10%. Ото сезон типа откріли, но нихто не пришел ... ждем НГ 8)

Ап 17:18. Тссс, не матюкатися! Кіфірчик забулькафф 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 18:27

наконец то ефир 4т пробил
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19

  Олежан написав:наконец то ефир 4т пробил

Обновление Pectra по сети эфира, вроде после Нового года должно выйти. Если сработает, как с обновлением в сентябре 2022 (тогда соотношение ethbtc за месяц прыгнули с 0.005 до 0.008), то до самого события могут неплохо запампить. А, после самого события, нехило пролить.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кстати, то, что сейчас происходит на крипторынке, немного напоминает ноябрь-декабрь 2020. Тогда росли до середины февраля 2021, а потом нормально пролились до конца марта. Хотя, мне кажется, что могут знатно пролить вниз после 20 января.
vitaxa2006
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  #<1 ... 3487348834893490
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