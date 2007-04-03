Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... Ото я б там тоже затарился
А так тока чуток Кефиру ночью докупил
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:50
Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:09
Так альта щас и так в шоке от того шо Деда -- нє маскаль і скаче як молодий ))
Я вот думаю, що альта щас таки припадет на -5..10%. Ото сезон типа откріли, но нихто не пришел ... ждем НГ
Ап 17:18. Тссс, не матюкатися! Кіфірчик забулькафф
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19
Обновление Pectra по сети эфира, вроде после Нового года должно выйти. Если сработает, как с обновлением в сентябре 2022 (тогда соотношение ethbtc за месяц прыгнули с 0.005 до 0.008), то до самого события могут неплохо запампить. А, после самого события, нехило пролить.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кстати, то, что сейчас происходит на крипторынке, немного напоминает ноябрь-декабрь 2020. Тогда росли до середины февраля 2021, а потом нормально пролились до конца марта. Хотя, мне кажется, что могут знатно пролить вниз после 20 января.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 22:44
Amethyst
недавно читал шо киосаки сказал биток может на 60т. сходить только не дочитал когда...
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