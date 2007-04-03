Нее, ну так може Деда вааще на -20% тада прыгнет...дето на 77000... Ото я б там тоже затарился
А так тока чуток Кефиру ночью докупил
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:28
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 06 гру, 2024 15:50
Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:09
Так альта щас и так в шоке от того шо Деда -- нє маскаль і скаче як молодий ))
Я вот думаю, що альта щас таки припадет на -5..10%. Ото сезон типа откріли, но нихто не пришел ... ждем НГ
Ап 17:18. Тссс, не матюкатися! Кіфірчик забулькафф
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:19
Обновление Pectra по сети эфира, вроде после Нового года должно выйти. Если сработает, как с обновлением в сентябре 2022 (тогда соотношение ethbtc за месяц прыгнули с 0.005 до 0.008), то до самого события могут неплохо запампить. А, после самого события, нехило пролить.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кстати, то, что сейчас происходит на крипторынке, немного напоминает ноябрь-декабрь 2020. Тогда росли до середины февраля 2021, а потом нормально пролились до конца марта. Хотя, мне кажется, что могут знатно пролить вниз после 20 января.
Додано: П'ят 06 гру, 2024 22:44
Amethyst
недавно читал шо киосаки сказал биток может на 60т. сходить только не дочитал когда...
Додано: П'ят 06 гру, 2024 23:59
чик, ну панятна -- все прадаём по 170..200К и ставим вёдра лесенкой на 70..56К ))
Додано: П'ят 06 гру, 2024 23:59
По идее, это должно быть дно на медвежке в 2026 году. Если учитывать, что дно примерно равно предпоследнем у хаю. Хотя, не факт, что этот тренд не сломают. И может дно биткоина в 2026 будет не ниже 80-85 тыс.
Додано: Суб 07 гру, 2024 00:14
К тому времени,должны пролить еще до 25-31 декабря,по "католической" традиции Все монеты перекуплены в моменте,не мешало бы немного разгрузить графики...Больше месяца уже безоткатно ростем
Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.
Наберете-полные баулы И он обнулится И вдруг окажется,что Грескейл-все давно продал,Маск как всегда пиз.. под косяк,а Трамп вообще ни при чем,он просто сделал Америку Грейт Эгейн То то смеху будет..И Тезер свернется.Скажут-мы не доллар,я устал,у мухожук...Европейские куколды просто выскажут порцию обеспокоенности очередной.А китайцам-будет пох...как всегда.На том все и закончится
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