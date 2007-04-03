|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 гру, 2024 00:57
osafly написав:
На том все и закончится
Амінь!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30196
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2202 раз.
- Подякували: 2301 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 гру, 2024 02:11
osafly написав:
Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.
хорошо, что начиная с 2020го года ни один твой глобальный прогноз не сбылся, а напротив, был полной противоположностью реальности.
а закончится все плохо, как всегда, для тех, кто глобально не буллиш в крипте и не верит в ее будущее.
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|117134
|256308929
|
П'ят 06 гру, 2024 19:07
jump
|
|7978
|23247788
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|111497
|
|