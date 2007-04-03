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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:57

  osafly написав:На том все и закончится

Амінь!
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 02:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.

хорошо, что начиная с 2020го года ни один твой глобальный прогноз не сбылся, а напротив, был полной противоположностью реальности.

а закончится все плохо, как всегда, для тех, кто глобально не буллиш в крипте и не верит в ее будущее.
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