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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:57

  osafly написав:На том все и закончится

Амінь!
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 02:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.

только вот с 2020го года ни один твой глобальный прогноз по крипте не сбылся, а был полной противоположностью реальности
spacemachine
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 11:04

  spacemachine написав:
  osafly написав:Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.

только вот с 2020го года ни один твой глобальный прогноз по крипте не сбылся, а был полной противоположностью реальности



Да ты что....А при цене в 21 году на 60тыс,кто говорил что мы пойдем ГЭП закрывать на 9800??? Ну да,не дошли целых 5тыс,это ж надо так "промазать". Я спорил тут еще с одним "Венским" любителем клоуна Илона.Все есть в истории-бери,копай-все найдешь.
А твои абстрактные прогнозы сбылись??? Я помню твой спор еще по TWT с Кучинелли...Это да,было точное попадание "в небеса",когда говорили что нужно тарить по 0.2--0.35,а ты все кричал что это мусор,который потом на 10Х сходил вскоре...но тебе никто не тыкает(хотя все было,но каждому свойственно ошибаться) Ты можешь писать что хочешь,о том как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных цифр,вершин и точных сроков...Это легче всего.Я в отличие от тебя, пишу "математические" данные согласно анализа,расчета и свои сделки реальные,а не абстрактный пиздж.Хотя Эфир может запросто сходить выше 10К-тут согласен,для него это тоже самое,что для биткоина 100тыс..В остальном-не нравится-не читай..Ты больше не на коллегу сейчас похож,а на троля. Твой стиль понятен.После разворота рынка-вылезешь и напишешь как все продал на хаях...Вот когда напишешь хоть одну закрытую позицию в режиме реального времени и ее можно будет проверить,тогда и будешь воспринимаем теперь...Вести себя научись для начала.А если такой "умный"-доказывай реальными действиями,позициями,входами-продажами..пока вижу один пиздж. с какими то претензиями и ипанутым поведением "обиженного подростка". Тебе кто то здесь чего то должен???
osafly
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