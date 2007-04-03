RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3488348934903491
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 00:57

  osafly написав:На том все и закончится

Амінь!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30196
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2202 раз.
Подякували: 2301 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 02:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.

только вот с 2020го года ни один твой глобальный прогноз по крипте не сбылся, а был полной противоположностью реальности
spacemachine
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 27.06.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 11:04

  spacemachine написав:
  osafly написав:Я утверждаю что биток сходит не только на 60,но и на 30,а потом и 20тыс. тоже,как пить дать,в 2026г. А если случится мировой пздц в виде кризиса,то может и раньше.

только вот с 2020го года ни один твой глобальный прогноз по крипте не сбылся, а был полной противоположностью реальности



Да ты что....А при цене в 21 году на 60тыс,кто говорил что мы пойдем ГЭП закрывать на 9800??? Ну да,не дошли целых 5тыс,это ж надо так "промазать". Я спорил тут еще с одним "Венским" любителем клоуна Илона.Все есть в истории-бери,копай-все найдешь.
А твои абстрактные прогнозы сбылись??? Я помню твой спор еще по TWT с Кучинелли...Это да,было точное попадание "в небеса",когда говорили что нужно тарить по 0.2--0.35,а ты все кричал что это мусор,который потом на 10Х сходил вскоре...но тебе никто не тыкает(хотя все было,но каждому свойственно ошибаться) Ты можешь писать что хочешь,о том как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных цифр,вершин и точных сроков...Это легче всего.Я в отличие от тебя, пишу "математические" данные согласно анализа,расчета и свои сделки реальные,а не абстрактный пиздж.Хотя Эфир может запросто сходить выше 10К-тут согласен,для него это тоже самое,что для биткоина 100тыс..В остальном-не нравится-не читай..Ты больше не на коллегу сейчас похож,а на троля. Твой стиль понятен.После разворота рынка-вылезешь и напишешь как все продал на хаях...Вот когда напишешь хоть одну закрытую позицию в режиме реального времени и ее можно будет проверить,тогда и будешь воспринимаем теперь...Вести себя научись для начала.А если такой "умный"-доказывай реальными действиями,позициями,входами-продажами..пока вижу один пиздж. с какими то претензиями и ипанутым поведением "обиженного подростка". Тебе кто то здесь чего то должен???
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1849
З нами з: 29.05.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
 
7
3
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:40

Всем привет. Не писал и не читал ветку почти 3 года. Тут еще остались скептики развития биткоина в рамках 4-летних циклов, связанных с халвингом (уполовиниванием эмиссии)? Помнится, в 2021 одни пускали сопли "а вот в этот раз все будет по-другому - никакой криптозимы и биткоина ниже 40к", другие - "а вот в этот раз все будет по-другому и АТН 70к уже никогда не обновится".

PS: ожидания по текущему циклу - хай 150к-250к в 2025 (предположительно, к концу лета), лоу спустя год после хая в районе 50-70к
Радіо
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12489
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 7214 раз.
 
Профіль
 
16
8
1
4
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 20:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Якого біса українофоби знов пишуть на форумі ???
maxprofit
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3488348934903491
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11712, 11713, 11714
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117135 256314472
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2024 19:44
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23247966
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.