Амінь!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 гру, 2024 02:11
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Суб 07 гру, 2024 11:04
Да ты что....А при цене в 21 году на 60тыс,кто говорил что мы пойдем ГЭП закрывать на 9800??? Ну да,не дошли целых 5тыс,это ж надо так "промазать". Я спорил тут еще с одним "Венским" любителем клоуна Илона.Все есть в истории-бери,копай-все найдешь.
А твои абстрактные прогнозы сбылись??? Я помню твой спор еще по TWT с Кучинелли...Это да,было точное попадание "в небеса",когда говорили что нужно тарить по 0.2--0.35,а ты все кричал что это мусор,который потом на 10Х сходил вскоре...но тебе никто не тыкает(хотя все было,но каждому свойственно ошибаться) Ты можешь писать что хочешь,о том как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных цифр,вершин и точных сроков...Это легче всего.Я в отличие от тебя, пишу "математические" данные согласно анализа,расчета и свои сделки реальные,а не абстрактный пиздж.Хотя Эфир может запросто сходить выше 10К-тут согласен,для него это тоже самое,что для биткоина 100тыс..В остальном-не нравится-не читай..Ты больше не на коллегу сейчас похож,а на троля. Твой стиль понятен.После разворота рынка-вылезешь и напишешь как все продал на хаях...Вот когда напишешь хоть одну закрытую позицию в режиме реального времени и ее можно будет проверить,тогда и будешь воспринимаем теперь...Вести себя научись для начала.А если такой "умный"-доказывай реальными действиями,позициями,входами-продажами..пока вижу один пиздж. с какими то претензиями и ипанутым поведением "обиженного подростка". Тебе кто то здесь чего то должен???
Додано: Суб 07 гру, 2024 17:40
Всем привет. Не писал и не читал ветку почти 3 года. Тут еще остались скептики развития биткоина в рамках 4-летних циклов, связанных с халвингом (уполовиниванием эмиссии)? Помнится, в 2021 одни пускали сопли "а вот в этот раз все будет по-другому - никакой криптозимы и биткоина ниже 40к", другие - "а вот в этот раз все будет по-другому и АТН 70к уже никогда не обновится".
PS: ожидания по текущему циклу - хай 150к-250к в 2025 (предположительно, к концу лета), лоу спустя год после хая в районе 50-70к
Додано: Суб 07 гру, 2024 20:02
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Якого біса українофоби знов пишуть на форумі ???
Додано: Суб 07 гру, 2024 20:25
Додано: Суб 07 гру, 2024 21:40
"Щось не так", безумовно, піде й цього разу. В минулому циклі таким "щось не так" виявилася заборона майнінгу в КНР, через що біткоїн недострибнув до 100к, хоча були всі передумови. Це область управлінських рішень, які не можливо передбачити.
Але це не заперечує наявності циклічності і можливостей заробити на ній. Я очікую, що через появу на ринку інституціоналів волатильність знижуватиметься. Якщо в минулих циклах корекція після булл-рану від хая до лоя могла складати -75-85%, то в цьому циклі, вирогідно, вона не перевищить -60-70%. На конкретні прайс-пойнти орієнтуватися не раджу - дуже широкий ціновий коридор руху.
Непрофесійним пасивним трейдерам краще торгувати не по ціновим рівням, а часовим інтервалам 4-річного циклу. В районі 500-го дня після халвингу - продавай, в районі 900-го - купляй
Додано: Суб 07 гру, 2024 23:41
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 08 гру, 2024 00:51
500 - це щось типу серпня-вересня 2025.
900 - типу серпня-вересня 2026.
По місцю буде зрозуміліше. Так як крипторинок останніми роками корелює з фондовим, треба враховувати сезонність останнього. Серпень, зазвичай, нейтральний місяць, вересень - слабкий, жовтень - сильний
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