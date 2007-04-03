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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3489349034913492 Додано: Нед 08 гру, 2024 02:57 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют osafly написав: Да ты что....А при цене в 21 году на 60тыс,кто говорил что мы пойдем ГЭП закрывать на 9800??? Ну да,не дошли целых 5тыс,это ж надо так "промазать". Я спорил тут еще с одним "Венским" любителем клоуна Илона.Все есть в истории-бери,копай-все найдешь. Да ты что....А при цене в 21 году на 60тыс,кто говорил что мы пойдем ГЭП закрывать на 9800??? Ну да,не дошли целых 5тыс,это ж надо так "промазать". Я спорил тут еще с одним "Венским" любителем клоуна Илона.Все есть в истории-бери,копай-все найдешь.

ой, да не рассказывай сказки. гэпы у него. подумаешь 60% разницу не угадал говоришь. ты реально считаешь, что это хороший результат? да это уже свидетельство того, что ты не шаришь в долгосроке. может напомнишь свой прогноз в 2020м, что при победе байдена даже не будет бычки и биток сольют в унитаз, а при трампе будет максимум 15К пик. это глобальный прогноз? глобальный.

апрель 21, зебра и я пишем, что нужно валить. ты доказываешь, что разворота нет. это глобально? глобально.

твт по 30 центов, который на тот момент имел чарт с историей в 3 месяца, это глобальное видение рынка? думаю ответ очевиден. пример неуместен. к тому же до дампа я и сам активно агитировал за твт, но не тогда, когда биток по 30 и на грани пропасти. сори, но это не надежная сделка.

что сделал я глобально ты спрашиваешь, когда рынок развернулся уже окончательно? может тысяч 45 было, я не помню. написал, что увидимся в 2024 и что на рынке делать нечего. и что по битку цель 16-14 и ушел до 2024. без понятия, что ты потом дальше писал. тем более, если еще и за 9К ты топил, то считаю, что это еще один неверный долгосрочный прогноз. ведь когда ждешь 9к, то какая вероятность, что ты купил по 16? почти нулевая. поэтому у тебя битка и нет. 0-3 по итогу твоих прогнозов.



и мне было бы все равно, что и как ты писал, я бы нормально реагировал и вел дискуссию, если бы ты не вел себя высокомерно по отношению к моим прогнозам с самого начала, завуалированно показывая свой посыл через цитаты после каждого моего поста о том, что ты умный, а я дурак и фантазер и у меня хрустальные мечты, при этом никакой технической аргументации не было предоставлено. естественно мне неприятны такие обвинения от человека, который даже не смотрит пары к btc торгуя альты. я вижу некомпетентность. и мне не сложно указать на нее - ведь это правильно. такие ошибки не должны повторять другие.



osafly написав: А твои абстрактные прогнозы сбылись??? А твои абстрактные прогнозы сбылись???

прикинь. весь 2020 был буллиш. в 2021 написал, где разворот. дальше не увидел отскок на второй ATH, просидел с того времени в основном в тезере оч долгое время. единственный существенный просчет. и они не абстрактные.

в 2021 летом сделал график, где дно посчитал "математически" как ты говоришь по 15432 и 100К за биток в начале 2025 - я скидывал, посмотри еще раз и покажи свой. https://prnt.sc/DVWd_lT7cj-6

и по 200к сбудется. и доминация 34-38%. и 2 альтсезона. как и про капитализацию альтов. как и с эфиром. увидишь. очень невнимательно, конечно, читал мои посты ты, даже не смотрел индикаторы. не понимаешь совсем о чем речь, поэтому и обвиняешь в абстрактности.



osafly написав: Ты можешь писать что хочешь,о том как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных цифр,вершин и точных сроков...Это легче всего Ты можешь писать что хочешь,о том как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных цифр,вершин и точных сроков...Это легче всего

я стараюсь делать свои прогнозы всегда максимально точно. ссылки выше как пример недостаточно? osafly написав: Ты больше не на коллегу сейчас похож,а на троля. Ты больше не на коллегу сейчас похож,а на троля.

сделал 3 или 4 поста с самой полезной информацией по моему мнению по долгосрочному анализу и показал самые эффективные инструменты для определения пиков битка из всех возможных. ты в каждом посту иронизировал, высмеивал мои идеи про 200к, писал про хрустальные шары не приводя ни одного конкретного технического либо математического, как ты говоришь, аргумента. я, делая выводы по твоим знаниям на основании того, что ты писал, даже особо не комментировал очень многие вещи, которые я считаю абсолютно неверными. кто в итоге троль?

хочешь вести диалог как с коллегой - так тогда ты и научишь вести его нормально без явных отсылок на возвышение, и бросание стрелок, что это я к этой ситуации привел.



osafly написав: После разворота рынка-вылезешь и напишешь как все продал на хаях... После разворота рынка-вылезешь и напишешь как все продал на хаях...

я планирую написать об этом точно так же, как и в 2021 - до разворота. и все инструменты для этого прилагаю сейчас. у нас же цикл, так ведь? вот на этом моменте ты примерно должен будешь писать, что разворот не планируется. osafly написав: Вести себя научись для начала. Вести себя научись для начала.

не проецируй на меня свое поведение.



и заметь, я не критиковал ни одну твою локальную идею. речь веду конкретно про долгосрок. и раз ты себе позволял такие комментарии, то я так же само позволяю себе писать о том, что ты не шаришь в крипте. все просто. ой, да не рассказывай сказки. гэпы у него. подумаешь 60% разницу не угадал говоришь. ты реально считаешь, что это хороший результат? да это уже свидетельство того, что ты не шаришь в долгосроке. может напомнишь свой прогноз в 2020м, что при победе байдена даже не будет бычки и биток сольют в унитаз, а при трампе будет максимум 15К пик. это глобальный прогноз? глобальный.апрель 21, зебра и я пишем, что нужно валить. ты доказываешь, что разворота нет. это глобально? глобально.твт по 30 центов, который на тот момент имел чарт с историей в 3 месяца, это глобальное видение рынка? думаю ответ очевиден. пример неуместен. к тому же до дампа я и сам активно агитировал за твт, но не тогда, когда биток по 30 и на грани пропасти. сори, но это не надежная сделка.что сделал я глобально ты спрашиваешь, когда рынок развернулся уже окончательно? может тысяч 45 было, я не помню. написал, что увидимся в 2024 и что на рынке делать нечего. и что по битку цель 16-14 и ушел до 2024. без понятия, что ты потом дальше писал. тем более, если еще и за 9К ты топил, то считаю, что это еще один неверный долгосрочный прогноз. ведь когда ждешь 9к, то какая вероятность, что ты купил по 16? почти нулевая. поэтому у тебя битка и нет. 0-3 по итогу твоих прогнозов., что и как ты писал, я бы нормально реагировал и вел дискуссию, если бы ты не вел себя высокомерно по отношению к моим прогнозам с, завуалированно показывая свой посыл через цитаты после каждого моего поста о том, что ты умный, а я дурак и фантазер и у меня хрустальные мечты, при этом никакой технической аргументации не было предоставлено. естественно мне неприятны такие обвинения от человека, который даже не смотрит пары к btc торгуя альты. я вижу некомпетентность. и мне не сложно указать на нее - ведь это правильно. такие ошибки не должны повторять другие.прикинь. весь 2020 был буллиш. в 2021 написал, где разворот. дальше не увидел отскок на второй ATH, просидел с того времени в основном в тезере оч долгое время. единственный существенный просчет. и они не абстрактные.в 2021 летом сделал график, где дно посчитал "математически" как ты говоришь по 15432 и 100К за биток в начале 2025 - я скидывал, посмотри еще раз и покажи свой.и по 200к сбудется. и доминация 34-38%. и 2 альтсезона. как и про капитализацию альтов. как и с эфиром. увидишь. очень невнимательно, конечно, читал мои посты ты, даже не смотрел индикаторы. не понимаешь совсем о чем речь, поэтому и обвиняешь в абстрактности.я стараюсь делать свои прогнозы всегда максимально точно. ссылки выше как пример недостаточно?сделал 3 или 4 поста с самой полезной информацией по моему мнению по долгосрочному анализу и показал самые эффективные инструменты для определения пиков битка из всех возможных. ты в каждом посту иронизировал, высмеивал мои идеи про 200к, писал про хрустальные шары не приводя ни одного конкретного технического либо математического, как ты говоришь, аргумента. я, делая выводы по твоим знаниям на основании того, что ты писал, даже особо не комментировал очень многие вещи, которые я считаю абсолютно неверными. кто в итоге троль?хочешь вести диалог как с коллегой - так тогдаи научишь вести его нормально без явных отсылок на возвышение, и бросание стрелок, что это я к этой ситуации привел.я планирую написать об этом точно так же, как и в 2021 - до разворота. и все инструменты для этого прилагаю сейчас. у нас же цикл, так ведь? вот на этом моменте ты примерно должен будешь писать, что разворот не планируется.на меня свое поведение.и заметь, я не критиковал ни одну твою локальную идею. речь веду конкретно про долгосрок. и раз ты себе позволял такие комментарии, то я так же само позволяю себе писать о том, что ты не шаришь в крипте. все просто. spacemachine

Повідомлень: 273 З нами з: 27.06.19 Подякував: 42 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2024 04:17 spacemachine написав: ты не шаришь в крипте. все просто. ты не шаришь в крипте. все просто.

Щоб торгувати, не треба шарити, а просто дотримуватися ризик-менеджменту. Все просто! А куди ціна піде - не важливо. Головне - двіж. Щоб торгувати, не треба шарити, а просто дотримуватися ризик-менеджменту. Все просто! А куди ціна піде - не важливо. Головне - двіж. Козак-характерник 2

Повідомлень: 30197 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2202 раз. Подякували: 2301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3489349034913492 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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