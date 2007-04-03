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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3489349034913492
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 02:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Да ты что....А при цене в 21 году на 60тыс,кто говорил что мы пойдем ГЭП закрывать на 9800??? Ну да,не дошли целых 5тыс,это ж надо так "промазать". Я спорил тут еще с одним "Венским" любителем клоуна Илона.Все есть в истории-бери,копай-все найдешь.

ой, да не рассказывай сказки. гэпы у него. подумаешь 60% разницу не угадал говоришь. ты реально считаешь, что это хороший результат? да это уже свидетельство того, что ты не шаришь в долгосроке. может напомнишь свой прогноз в 2020м, что при победе байдена даже не будет бычки и биток сольют в унитаз, а при трампе будет максимум 15К пик. это глобальный прогноз? глобальный.
апрель 21, зебра и я пишем, что нужно валить. ты доказываешь, что разворота нет. это глобально? глобально.
твт по 30 центов, который на тот момент имел чарт с историей в 3 месяца, это глобальное видение рынка? думаю ответ очевиден. пример неуместен. к тому же до дампа я и сам активно агитировал за твт, но не тогда, когда биток по 30 и на грани пропасти. сори, но это не надежная сделка.
что сделал я глобально ты спрашиваешь, когда рынок развернулся уже окончательно? может тысяч 45 было, я не помню. написал, что увидимся в 2024 и что на рынке делать нечего. и что по битку цель 16-14 и ушел до 2024. без понятия, что ты потом дальше писал. тем более, если еще и за 9К ты топил, то считаю, что это еще один неверный долгосрочный прогноз. ведь когда ждешь 9к, то какая вероятность, что ты купил по 16? почти нулевая. поэтому у тебя битка и нет. 0-3 по итогу твоих прогнозов.

и мне было бы все равно, что и как ты писал, я бы нормально реагировал и вел дискуссию, если бы ты не вел себя высокомерно по отношению к моим прогнозам с самого начала, завуалированно показывая свой посыл через цитаты после каждого моего поста о том, что ты умный, а я дурак и фантазер и у меня хрустальные мечты, при этом никакой технической аргументации не было предоставлено. естественно мне неприятны такие обвинения от человека, который даже не смотрит пары к btc торгуя альты. я вижу некомпетентность. и мне не сложно указать на нее - ведь это правильно. такие ошибки не должны повторять другие.

  osafly написав:А твои абстрактные прогнозы сбылись???

прикинь. весь 2020 был буллиш. в 2021 написал, где разворот. дальше не увидел отскок на второй ATH, просидел с того времени в основном в тезере оч долгое время. единственный существенный просчет. и они не абстрактные.
в 2021 летом сделал график, где дно посчитал "математически" как ты говоришь по 15432 и 100К за биток в начале 2025 - я скидывал, посмотри еще раз и покажи свой. https://prnt.sc/DVWd_lT7cj-6
и по 200к сбудется. и доминация 34-38%. и 2 альтсезона. как и про капитализацию альтов. как и с эфиром. увидишь. очень невнимательно, конечно, читал мои посты ты, даже не смотрел индикаторы. не понимаешь совсем о чем речь, поэтому и обвиняешь в абстрактности.

  osafly написав:Ты можешь писать что хочешь,о том как космические корабли будут бороздить просторы вселенной,без указания точных цифр,вершин и точных сроков...Это легче всего

я стараюсь делать свои прогнозы всегда максимально точно. ссылки выше как пример недостаточно?
  osafly написав:Ты больше не на коллегу сейчас похож,а на троля.

сделал 3 или 4 поста с самой полезной информацией по моему мнению по долгосрочному анализу и показал самые эффективные инструменты для определения пиков битка из всех возможных. ты в каждом посту иронизировал, высмеивал мои идеи про 200к, писал про хрустальные шары не приводя ни одного конкретного технического либо математического, как ты говоришь, аргумента. я, делая выводы по твоим знаниям на основании того, что ты писал, даже особо не комментировал очень многие вещи, которые я считаю абсолютно неверными. кто в итоге троль?
хочешь вести диалог как с коллегой - так тогда ты и научишь вести его нормально без явных отсылок на возвышение, и бросание стрелок, что это я к этой ситуации привел.

  osafly написав:После разворота рынка-вылезешь и напишешь как все продал на хаях...

я планирую написать об этом точно так же, как и в 2021 - до разворота. и все инструменты для этого прилагаю сейчас. у нас же цикл, так ведь? вот на этом моменте ты примерно должен будешь писать, что разворот не планируется.
  osafly написав:Вести себя научись для начала.

не проецируй на меня свое поведение.

и заметь, я не критиковал ни одну твою локальную идею. речь веду конкретно про долгосрок. и раз ты себе позволял такие комментарии, то я так же само позволяю себе писать о том, что ты не шаришь в крипте. все просто.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 04:17

  spacemachine написав:ты не шаришь в крипте. все просто.

Щоб торгувати, не треба шарити, а просто дотримуватися ризик-менеджменту. Все просто! А куди ціна піде - не важливо. Головне - двіж. А ти, як керівник, розробляєш план дій на будь-який сценарій маніпуля.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 08 гру, 2024 04:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 04:23

сделки ему показывай, говорит. ну котелок совсем не варит, я понял. если я пишу, что холд это лучшая стратегия и что закрываться нужно на развороте, то какие ты сделки от меня ожидаешь сейчас увидеть, при том что 3 года назад я озвучил свои таргеты по зонам покупки? или мне нужно ждать еще пол года специально для тебя, чтобы показать потом свои сделки, за это время не писать ничего только для того, чтобы потом сказать всем, что нужно холдить, чуваки, вот смотрите какой результат? логику включай хоть немного, с 1ч тф переключи сознание, осафлай. подумай, что ты пишешь вообще.
spacemachine
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 04:32

  Козак-характерник написав:Щоб торгувати, не треба шарити

вот именно об этом я и пишу. кто торгует - пусть и дальше себе торгует, кто вообще мешает?
но если ты претендуешь на долгосрочный анализ, то будь добр шарить в крипте. ну рынок все рассудит, что тут спорить. я подожду.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 05:08

  spacemachine написав:если ты претендуешь на долгосрочный анализ, то будь добр шарить в крипте.

Озвучте, будь ласка, Ваш довгостроковий прогноз на дєда і кефір.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 05:34

район 190-200 тысяч февраль-март 2025. мейн таргет и основной прогноз. в случае явного недостижения этих значений в марте по типу пика в 150 тысяч из-за продолжения тенденции роста бычьими флажками в 2 захода по 50% от каждого лоя, то 270 тысяч ноябрь 2025.
в случае же достижения в марте - коррекция с мая, например, похожая на 2021. оттуда уже сложно сказать до каких значений возможно восстановление. нужно смотреть уровень просадки. скорее всего на те же 200 на ноябрь 2025.
эфир - 0.07 btc на декабрь 2025. оттуда цену перемножьте на биток. если базово взять 200, то 14К. у меня в голове по эфиру диапазон 12-16К
https://prnt.sc/TDoZCI1FThe0
https://prnt.sc/F1kojqEm6Cmi здесь видна закономерность как биток каждый цикл проваливается на 1 канал ниже. это обьясняется снижением волатильности и укрупнением рынка.
https://prnt.sc/t0ziRLAqccvj - тут визуальное обьяснение как построены каналы.
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 08 гру, 2024 05:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 05:43

Точка входу.

Підтримую мультивалютний кошик на забезпеченні ф'‎ючей і торгую мікроскопічними ордерами - десь 0.01% вд депо. Так, щоб не було ліквідації. Куди б не рухалася ціна, я в плюсі. Корзина динамічна, постійно конвертую один актив в інший. Ось, як приклад, точка входу в кефір. На всі поозиції, торгую в протилежному напрямку, без фанатізму.
Зображення
Зайшов по 76000 на шорт дєда невдало, але торгую в протилежному напрямку, щоб збільшувати депо, а не чекати з моря погоди. До того ж, капає жирний фандінг на шортову позицію.

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