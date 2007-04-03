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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 гру, 2024 11:19
maxprofit написав:Радіо
Ти тепер не українофоб, а криптоІксперд ???
А це ви мені писали? Я за простосердістю подумав, що не мені. Тим більше, я вас навіть не пам'ятаю. Надайте пруфи звинувачень на політичній гілці - обіцяю вам відповісти. А поки що це просто наклеп маленької злостивої людини, яка не знає, чим привернути до себе увагу
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