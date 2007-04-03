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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3490349134923493
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 11:19

  maxprofit написав:Радіо Ти тепер не українофоб, а криптоІксперд ???


А це ви мені писали? Я за простосердістю подумав, що не мені. Тим більше, я вас навіть не пам'ятаю. Надайте пруфи звинувачень на політичній гілці - обіцяю вам відповісти. А поки що це просто наклеп маленької злостивої людини, яка не знає, чим привернути до себе увагу
Радіо
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:11

Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  spacemachine написав:ты не шаришь в крипте. все просто.

Щоб торгувати, не треба шарити, а просто дотримуватися ризик-менеджменту. Все просто! А куди ціна піде - не важливо. Головне - двіж. А ти, як керівник, розробляєш план дій на будь-який сценарій маніпуля.
То як ваш шорт по бітку? Досі тримаєте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:32

  Faceless написав:То як ваш шорт по бітку? Досі тримаєте?

Так, тримаю!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:39

  spacemachine написав:район 190-200 тысяч февраль-март 2025. мейн таргет и основной прогноз. в случае явного недостижения этих значений в марте по типу пика в 150 тысяч из-за продолжения тенденции роста бычьими флажками в 2 захода по 50% от каждого лоя, то 270 тысяч ноябрь 2025.


Понасрал столько,что не смог весь тот бред осилить...Ты реально зря старался,я лишь половину из первого поста прочел и бросил,остальное даже не стал читать.Что ты мне пытаешься доказать??Что ты суперумный и лучший...Тебя в детстве буцкали что ли по голове,что ты теперь целыми ночами строчишь и пытаешься самоутвердиться?! Да без проблем.Ты лучший!!Ты суперпупер знаток..Покажешь свои сделки на "развороте" рынка...месяца через два-крепи срин как ты "грамотно" продал,только не расстраивайся и не переживай так. Модераторы,выдайте ему медальку пожалуйста на грудь или звезду на лоб,а если можно-снимите у меня под аватарской и отдайте ему(серьезно и ответственно прошу) Отдайте все ему!Он заслужил-всю ночь херачить в обе руки.Всю клаву стер,или весь экран заклацал...Наградите его-пожалуйста.Человек страдает.Он хочет быть признан,славы и быть таким,как на фото.Его просто плющит,Вы разве не видите...


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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:45

  Козак-характерник написав:
  Faceless написав:То як ваш шорт по бітку? Досі тримаєте?

Так, тримаю!


Где собираешься крыть??Если ближайшее время дадут такую возможность,ты б Казаче подумал над этим делом..
osafly
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  #<1 ... 3490349134923493
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