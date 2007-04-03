Додано: Нед 08 гру, 2024 12:39

spacemachine написав: район 190-200 тысяч февраль-март 2025. мейн таргет и основной прогноз. в случае явного недостижения этих значений в марте по типу пика в 150 тысяч из-за продолжения тенденции роста бычьими флажками в 2 захода по 50% от каждого лоя, то 270 тысяч ноябрь 2025.

район 190-200 тысяч февраль-март 2025. мейн таргет и основной прогноз. в случае явного недостижения этих значений в марте по типу пика в 150 тысяч из-за продолжения тенденции роста бычьими флажками в 2 захода по 50% от каждого лоя, то 270 тысяч ноябрь 2025.

Понасрал столько,что не смог весь тот бред осилить...Ты реально зря старался,я лишь половину из первого поста прочел и бросил,остальное даже не стал читать.Что ты мне пытаешься доказать??Что ты суперумный и лучший...Тебя в детстве буцкали что ли по голове,что ты теперь целыми ночами строчишь и пытаешься самоутвердиться?! Да без проблем.Ты лучший!!Ты суперпупер знаток..Покажешь свои сделки на "развороте" рынка...месяца через два-крепи срин как ты "грамотно" продал,только не расстраивайся и не переживай так. Модераторы,выдайте ему медальку пожалуйста на грудь или звезду на лоб,а если можно-снимите у меня под аватарской и отдайте ему(серьезно и ответственно прошу) Отдайте все ему!Он заслужил-всю ночь херачить в обе руки.Всю клаву стер,или весь экран заклацал...Наградите его-пожалуйста.Человек страдает.Он хочет быть признан,славы и быть таким,как на фото.Его просто плющит,Вы разве не видите...