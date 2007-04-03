maxprofit написав:Радіо Ти тепер не українофоб, а криптоІксперд ???
А це ви мені писали? Я за простосердістю подумав, що не мені. Тим більше, я вас навіть не пам'ятаю. Надайте пруфи звинувачень на політичній гілці - обіцяю вам відповісти. А поки що це просто наклеп маленької злостивої людини, яка не знає, чим привернути до себе увагу
spacemachine написав:ты не шаришь в крипте. все просто.
Щоб торгувати, не треба шарити, а просто дотримуватися ризик-менеджменту. Все просто! А куди ціна піде - не важливо. Головне - двіж. А ти, як керівник, розробляєш план дій на будь-який сценарій маніпуля.
spacemachine написав:район 190-200 тысяч февраль-март 2025. мейн таргет и основной прогноз. в случае явного недостижения этих значений в марте по типу пика в 150 тысяч из-за продолжения тенденции роста бычьими флажками в 2 захода по 50% от каждого лоя, то 270 тысяч ноябрь 2025.
Понасрал столько,что не смог весь тот бред осилить...Ты реально зря старался,я лишь половину из первого поста прочел и бросил,остальное даже не стал читать.Что ты мне пытаешься доказать??Что ты суперумный и лучший...Тебя в детстве буцкали что ли по голове,что ты теперь целыми ночами строчишь и пытаешься самоутвердиться?! Да без проблем.Ты лучший!!Ты суперпупер знаток..Покажешь свои сделки на "развороте" рынка...месяца через два-крепи срин как ты "грамотно" продал,только не расстраивайся и не переживай так. Модераторы,выдайте ему медальку пожалуйста на грудь или звезду на лоб,а если можно-снимите у меня под аватарской и отдайте ему(серьезно и ответственно прошу) Отдайте все ему!Он заслужил-всю ночь херачить в обе руки.Всю клаву стер,или весь экран заклацал...Наградите его-пожалуйста.Человек страдает.Он хочет быть признан,славы и быть таким,как на фото.Его просто плющит,Вы разве не видите...
osafly написав:Где собираешься крыть??Если ближайшее время дадут такую возможность,ты б Казаче подумал над этим делом..
Чекатиму відката, щоб збільшити лонгову позицію і вийти в плюс. Або закрию взагалі. Я ж не баба Ванга, передбачити, що маніпуль замислив. Так, мені той шорт не заважає, а дає жирний фандінг. Одним словом, дивитимуся по ситуації.
Що таке BFUSD? BFUSD – це інноваційний прибутковий актив, представлений Binance, щоб надати користувачам можливість отримувати прибуток від кваліфікаційні балансів на їхньому ф'ючерсному акаунті. BFUSD також можна використовувати як маржу на ф'ючерсних акантах у режимі мультиактивів, водночас отримуючи винагороди.
BFUSD можна викупити в стейблкоїн прив'язаний до USD, що робить його ідеальним вибором для користувачів, які шукають стабільне рішення на ринку криптовалют.
Активні користувачі Binance Futures, які мають BFUSD на своєму ф'ючерсному акаунті, отримуватимуть щоденну винагороду в стейблкоїні прив'язаному до USD за відповідною ставкою винагороди на конкретний день за свої кваліфікаційні баланси.
Які переваги утримання BFUSD? Увімкнувши режим мультиактивів, ви зможете використовувати BFUSD як маржу для торгівлі контрактами USDⓈ-M.
Відповідні користувачі, які відповідають наведеним нижче вимогам, матимуть право на отримання щоденної винагороди у стейблкоїні прив'язаному до USD (за наявності) на основі ставки винагороди. Застосовна ставка винагороди залежатиме від того, чи має власник BFUSD відповідну торгову активність USDⓈ-M на своєму ф'ючерсному акаунті. Щодня доступні дві ставки винагород:
Базова ставка: для власників BFUSD без торгової активності USDⓈ-M; або Підвищена ставка: відносно вища ставка для власників BFUSD з відповідною торговою активністю USDⓈ-M.
В кого ще немає акаунту на Binance, реферальне посилання.
тут пару человек на ветке осталось, завязывайте ругаться. нехай любой выскажет своё мнение и каждый делает свои выводы, если нормальной дискуссии не получается, а время покажет кто был прав. тем более сча в долгосрок это все теоретически учитывая политсит в мире и шо может произойти. попробуйте без подколов и переходов на личности иначе ветка окончательно загнётся а ошибались и ошибаются все... давайте жить дружно
Что интересно,стреляют выборочно "засохшие мумии" о которых никто наверное уже и не помнит..Сегодня рвануло SUSHI..оно собственно и так росло стабильно,но по итогу на сегодняшний день уже 6Х от лоев и думаю еще не вечер... Вспомнилось сегодня почему то BTG(Bitcoin Gold) если кто то еще помнит такое...Делистнут с Бинанса...Я думал он уже где то сдох,но 37$ стоит и капа 650млн...живой.Кто эту хрень до сих пор торгует,мне реально удивительно.