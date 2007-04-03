Додано: Пон 09 гру, 2024 04:51

osafly написав: Понасрал столько,что не смог весь тот бред осилить... Понасрал столько,что не смог весь тот бред осилить...

а что такое, правда глаза колит? или напишешь о том, какое у тебя драгоценное время? все ты прочитал прекрасно, по твоей реакции это понятно. даже картинки боевые постарался прицепить, видно задело мощно. задать пару тройку вопросов, получить конкретный ответ на каждый и выдать в ответ эту строчку. гений, не иначе. нечего тебе сказать, кроме перехода на личности, это мне понятно. прекращай свои проблемы дальше проецировать на меня.а цель у меня тут одна: донести до новых людей мысль, что у них есть целый год для заработка кучи денег, показать как это сделать и обьяснить, что криптовалюты - это хорошо и надолго. ты решил выступить в виде преграды, которая активно критикует без аргументов и перекручивает через призму токсичности мою идею. твои ответы себя уже исчерпали, поэтому решение проблемы простое: - >Додати в недруги щоб не бачити повідомлення користувачавсего хорошего. в 2025м при битке по 200 я передам тебе пламенный привет.