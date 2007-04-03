|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:19
Игорь написав:
Не красивіші, а голубі фішки. Понятие перекочевало из фонды. Так и в казино, самые дорогие в покере - голубые
Загуглив:
Сині фішки (англ. blue chips) — акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів. Термін виник за аналогією з синіми фішками казино, що мають найвищу цінність.
Зазвичай «сині фішки» є індикаторами всього ринку, оскільки вважається, що якщо зросли ціни на акції найбільших компаній, то і акції компаній «другого ешелону» теж зростуть, відповідно падіння курсу акцій «синіх фішок» означає зниження курсу акцій компаній «другого ешелону». Акції синіх фішок є найбільш ліквідними на ринку цінних паперів.
В Україні список «синіх фішок» визначається торгами на ПФТС та Українській біржі.
Проте, на українському фондовому ринку можна говорити про наявність на ньому класичних «синіх фішок» тільки дуже умовно, оскільки переважна більшість наявних на ринку «синіх фішок» не відповідає світовим критеріям, зокрема, за рівнем free-float, тобто відсотка акцій, які знаходяться у вільному обігу на організованому фондовому ринку.
Прикладами західних синіх фішок є компанії Microsoft, IBM, Apple, Coca-cola Company, Ford, Google та інші.
Загальноприйнятих критеріїв для віднесення акцій або облігацій тієї чи іншої компанії до розряду «синіх фішок» або до «другого ешелону» не існує.
Сині фішки, мають стійку тенденцію до зростання. Але більшу динаміку зростання і більш високу прибутковість показують акції «другого ешелону».
Перевагою «синіх фішок» є їхня ліквідність, тобто можливість продати або купити ці акції в будь-який момент торгової сесії на фондовій біржі.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30209
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2207 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:33
airmax78 написав:
Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?
Коли Ви затаритеся, одразу система потягне на дно.
Із особистого досвіда і спостереженнь: маніпулька завжди грає проти твоєї позиції - тільки ти зайняв позицію, одразу тягне в мінус. Почнеш усередняти позицію - вважай, що заробив ліквідацію. Треба чекати, поки вийдеш в плюс. Якщо вже глобально проти тебе ринок - торгуй в протилежному напрямку. Помилка - хеджування іншим активом. Буває, що основна позиція тягне в мінус, а інший актив в протилежному напрямку стоїть на місці, або теж йде в мінус. Тоді і шорт, і лонг в мінусі. Вся система заточенена на від'єм бабла. Краще хеджування на цьому ринку - мультивалютний кошик із ліквідних активів - дєд, кефір, біенбі. Не треба торгувати нічим іншим. Тільки високоліквідні активи з високою капою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30209
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2207 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:40
Зараз така ситуація, що можемо вистрілити, оновлюючи хаї, а можемо піти на дно донноє. Маніпулька аналізує кількість шортів і лонгів. Кого більше - того і роздягнуть до репетузів.
Особливо - жадібних хомок, хто не дотримується ризик-менеджменту. Стрижуть також тих, хто стопи використовує. Стрижуть усрєдняльщиків, сцикунів, психологічно нестійких. Думайте - багатійте!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30209
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2207 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:48
Козак-характерник написав:
Краще хеджування на цьому ринку - мультивалютний кошик із ліквідних активів - дєд, кефір, біенбі. Не треба торгувати нічим іншим. Тільки високоліквідні активи з високою капою.
А Вы не думали зайти в какую-то мелкокапу и качнуть ее ? Я в теории не понимаю как потом разгрузиться не обвалив цену ?
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 6226 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
3
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:50
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
4
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:58
Игорь написав:
А Вы не думали зайти в какую-то мелкокапу и качнуть ее ? Я в теории не понимаю как потом разгрузиться не обвалив цену ?
Раніше, я був молодий і дурний - грав азартні ігри. Колись, я сидів 8 місяців з таким шлаком, поки не вийшов в невеличкий плюс. І то, не виставляв позиції на продаж, а вичікував, щоб не світити свої наміри і вивантажував шлак в стакани вже існуючі. Ніколи так не робіть! Треба торгувати, вивчати інструменти хеджування, заробляти не ікси, а стабільний дохід. Альта - це супер ризик. Навіть не ризик, а гра в казіно. Торгівля - це про інтелект, тактику, стратегію, вміння керувати фінансами, примножати добробут, а не втрачати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Пон 09 гру, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30209
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2207 раз.
- Подякували: 2309 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:04
Игорь написав:
Я в теории не понимаю как потом разгрузиться не обвалив цену ?
Я как то писал по шлаковые альты с мелкой капой...Reef после делистинга с Бинанса-запампили на 20Х за несколько недель и обвалился за два дня в 5 раз сразу потом с пика..Такие альты то как раз оставляют и рисуют в моменте длиннющие тени-пики,там главное ботам цену выгнать повыше в моменте и разгружать позиции на падающих свечах об ошалевших хомяков,считающих что влетают в ракету на коррекции или росте...Причем рост очень резкий,а падение-еще более стремительнее.Это все искусственная фигня,памп анд дамп схема.Биржи граются..Киты с биржами играются...Боты и биржи комиссий не платят...Они все могут.Было бы желание и интерес.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
4
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:08
Казак активировался и запел песню про манипулей...Это точно к альтсезону.Хорошая примета.К деньгам
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|117150
|256338579
|
|
|7978
|23248620
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|111527
|
|