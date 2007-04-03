Игорь написав:Не красивіші, а голубі фішки. Понятие перекочевало из фонды. Так и в казино, самые дорогие в покере - голубые
Загуглив:
Сині фішки (англ. blue chips) — акції найбільших, ліквідних і надійних компаній зі стабільними показниками одержуваних доходів і виплачуваних дивідендів. Термін виник за аналогією з синіми фішками казино, що мають найвищу цінність.
Зазвичай «сині фішки» є індикаторами всього ринку, оскільки вважається, що якщо зросли ціни на акції найбільших компаній, то і акції компаній «другого ешелону» теж зростуть, відповідно падіння курсу акцій «синіх фішок» означає зниження курсу акцій компаній «другого ешелону». Акції синіх фішок є найбільш ліквідними на ринку цінних паперів.
В Україні список «синіх фішок» визначається торгами на ПФТС та Українській біржі.
Проте, на українському фондовому ринку можна говорити про наявність на ньому класичних «синіх фішок» тільки дуже умовно, оскільки переважна більшість наявних на ринку «синіх фішок» не відповідає світовим критеріям, зокрема, за рівнем free-float, тобто відсотка акцій, які знаходяться у вільному обігу на організованому фондовому ринку.
Прикладами західних синіх фішок є компанії Microsoft, IBM, Apple, Coca-cola Company, Ford, Google та інші.
Загальноприйнятих критеріїв для віднесення акцій або облігацій тієї чи іншої компанії до розряду «синіх фішок» або до «другого ешелону» не існує.
Сині фішки, мають стійку тенденцію до зростання. Але більшу динаміку зростання і більш високу прибутковість показують акції «другого ешелону».
Перевагою «синіх фішок» є їхня ліквідність, тобто можливість продати або купити ці акції в будь-який момент торгової сесії на фондовій біржі.
airmax78 написав:Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?
Коли Ви затаритеся, одразу система потягне на дно.
Із особистого досвіда і спостереженнь: маніпулька завжди грає проти твоєї позиції - тільки ти зайняв позицію, одразу тягне в мінус. Почнеш усередняти позицію - вважай, що заробив ліквідацію. Треба чекати, поки вийдеш в плюс. Якщо вже глобально проти тебе ринок - торгуй в протилежному напрямку. Помилка - хеджування іншим активом. Буває, що основна позиція тягне в мінус, а інший актив в протилежному напрямку стоїть на місці, або теж йде в мінус. Тоді і шорт, і лонг в мінусі. Вся система заточенена на від'єм бабла. Краще хеджування на цьому ринку - мультивалютний кошик із ліквідних активів - дєд, кефір, біенбі. Не треба торгувати нічим іншим. Тільки високоліквідні активи з високою капою.
Зараз така ситуація, що можемо вистрілити, оновлюючи хаї, а можемо піти на дно донноє. Маніпулька аналізує кількість шортів і лонгів. Кого більше - того і роздягнуть до репетузів. Особливо - жадібних хомок, хто не дотримується ризик-менеджменту. Стрижуть також тих, хто стопи використовує. Стрижуть усрєдняльщиків, сцикунів, психологічно нестійких. Думайте - багатійте!
Козак-характерник написав:Краще хеджування на цьому ринку - мультивалютний кошик із ліквідних активів - дєд, кефір, біенбі. Не треба торгувати нічим іншим. Тільки високоліквідні активи з високою капою.
А Вы не думали зайти в какую-то мелкокапу и качнуть ее ? Я в теории не понимаю как потом разгрузиться не обвалив цену ?
Козак-характерник написав:Зараз така ситуація, що можемо вистрілити, оновлюючи хаї, а можемо піти на дно донноє. Маніпулька аналізує кількість шортів і лонгів. Кого більше - того і роздягнуть до репетузів.
Игорь написав:А Вы не думали зайти в какую-то мелкокапу и качнуть ее ? Я в теории не понимаю как потом разгрузиться не обвалив цену ?
Раніше, я був молодий і дурний - грав азартні ігри. Колись, я сидів 8 місяців з таким шлаком, поки не вийшов в невеличкий плюс. І то, не виставляв позиції на продаж, а вичікував, щоб не світити свої наміри і вивантажував шлак в стакани вже існуючі. Ніколи так не робіть! Треба торгувати, вивчати інструменти хеджування, заробляти не ікси, а стабільний дохід. Альта - це супер ризик. Навіть не ризик, а гра в казіно. Торгівля - це про інтелект, тактику, стратегію, вміння керувати фінансами, примножати добробут, а не втрачати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Пон 09 гру, 2024 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Игорь написав:Я в теории не понимаю как потом разгрузиться не обвалив цену ?
Я как то писал по шлаковые альты с мелкой капой...Reef после делистинга с Бинанса-запампили на 20Х за несколько недель и обвалился за два дня в 5 раз сразу потом с пика..Такие альты то как раз оставляют и рисуют в моменте длиннющие тени-пики,там главное ботам цену выгнать повыше в моменте и разгружать позиции на падающих свечах об ошалевших хомяков,считающих что влетают в ракету на коррекции или росте...Причем рост очень резкий,а падение-еще более стремительнее.Это все искусственная фигня,памп анд дамп схема.Биржи граются..Киты с биржами играются...Боты и биржи комиссий не платят...Они все могут.Было бы желание и интерес.
Ну что господа,Вы в шоке??Где все??? Зовите криптомазохиста,пусть расскажет,на сколько в моменте проседал его "портхфель" и не поехал ли дах от таких видов "из окна"...Фиксироваться,фиксироваться по уровням.Никого не слушать,всяких сказочных особей ждущих сотен иксов...Можно было частично фиксировать то что сделало по 4-6Х и был бы охеренный дополнительный зароботок..Но то ж надо разбираться...а у нас "стронг холд" Пздц просто! Хорошо что я хоть какахи всякие посливал на хаях типа ALGO,IOTA,CRV частично...Как раз сейчас все переложил в другие проекты,добрал-усилил...Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул...Если еще один обвал будет-тезера нема...Что будет-то будет...Росли месяц,а цены по некоторым альтам увидели чуть ли не с начала роста..Тот же FIL имею ввиду...Класс...Ростем месяц-сливаем за день.Пусть послужит Вам уроком,что может случиться с альтами по развороту рынка...Дурак я что не пофиксировал еще несколько альтов давших по несколько иксов...Будет и мне наука!