RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3492349334943495
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 00:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Козак-характерник написав:В Україні список «синіх фішок» визначається торгами на ПФТС та Українській біржі.


УБ (Українська Біржа) не працює, забанили її

працюють лише біржі ПФТС та Перспектива
greenozon
 
Повідомлень: 16720
З нами з: 01.06.14
Подякував: 487 раз.
Подякували: 1672 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 01:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Что касаемо биткоина по делу...Как показывает история,за таким сквизом и отскоком,потом следует планомерное снижение цены % на 60-70 длины самого сквиза.Поэтому я не удивлюсь,если биток сходит в район 93-94К снова..В противном случае,охота на лонгистов удалась на славу,более 1млрд ликвидаций....Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.


Писал 4 дня назад после сквиза....Снова "не угадал" и ничего не сбылось...Так "ошибся",как меня тут один обвинял...да, не сильно медленно сползали,а снова резко присунули,только теперь на альте...Я снова "в пролете"
Блин,альта сделала -35% в среднем...Вот это "отличнейший актив" для холда.Сегодня ты миллионер,а за неделю "бомжина" :D Да что там за неделю... :mrgreen: А завтра снова миллионер...Зато как "приятно"
Интересно,сколько сегодня ликвидаций на альте...Боюсь-не посчитать...Уверен,что бодрым темпом должно вернуться все взад...Надеюсь.Кристмасс ралли на носу.Потому всех и отодрали по шурику,времени нет на прелюдии :lol: Альты фьючерить нельзя однозначно.Это смерть депозита!Только деда и эфир-альту нельзя трогать..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 29.05.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
 
8
4
  #<1 ... 3492349334943495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrey_, Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11714, 11715, 11716
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117150 256339944
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 гру, 2024 21:14
Миша-клиент
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23248659
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7124)
09.12.2024 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.