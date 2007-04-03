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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 00:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 10 гру, 2024 01:33
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Писал 4 дня назад после сквиза....Снова "не угадал" и ничего не сбылось...Так "ошибся",как меня тут один обвинял...да, не сильно медленно сползали,а снова резко присунули,только теперь на альте...Я снова "в пролете"
Блин,альта сделала -35% в среднем...Вот это "отличнейший актив" для холда.Сегодня ты миллионер,а за неделю "бомжина" Да что там за неделю... А завтра снова миллионер...Зато как "приятно"
Интересно,сколько сегодня ликвидаций на альте...Боюсь-не посчитать...Уверен,что бодрым темпом должно вернуться все взад...Надеюсь.Кристмасс ралли на носу.Потому всех и отодрали по шурику,времени нет на прелюдии Альты фьючерить нельзя однозначно.Это смерть депозита!Только деда и эфир-альту нельзя трогать..
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