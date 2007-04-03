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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 00:22
Козак-характерник написав:
В Україні список «синіх фішок» визначається торгами на ПФТС та Українській біржі.
УБ (Українська Біржа) не працює, забанили її
працюють лише біржі ПФТС та Перспектива
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Додано: Вів 10 гру, 2024 01:33
osafly написав:
Что касаемо биткоина по делу...Как показывает история,за таким сквизом и отскоком,потом следует планомерное снижение цены % на 60-70 длины самого сквиза.Поэтому я не удивлюсь,если биток сходит в район 93-94К снова..В противном случае,охота на лонгистов удалась на славу,более 1млрд ликвидаций....Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.
Писал 4 дня назад после сквиза....Снова "не угадал" и ничего не сбылось...Так "ошибся",как меня тут один обвинял...да, не сильно медленно сползали,а снова резко присунули,только теперь на альте...Я снова "в пролете"
Блин,альта сделала -35% в среднем...Вот это "отличнейший актив" для холда.Сегодня ты миллионер,а за неделю "бомжина"
Да что там за неделю...
А завтра снова миллионер...Зато как "приятно"
Интересно,сколько сегодня ликвидаций на альте...Боюсь-не посчитать...Уверен,что бодрым темпом должно вернуться все взад...Надеюсь.Кристмасс ралли на носу.Потому всех и отодрали по шурику,времени нет на прелюдии
Альты фьючерить нельзя однозначно.Это смерть депозита!Только деда и эфир-альту нельзя трогать..
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Додано: Вів 10 гру, 2024 04:48
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Козак-характерник
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Додано: Вів 10 гру, 2024 05:09
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?
Коли Ви затаритеся, одразу система потягне на дно.
Мабуть, airmax78
, закупився все ж таки, не витримала душа, що дєда за сотку стрибне без нього. Розкачав ринок, одним словом.
Альта полилася, як вода у зливному бачку. Тепер спостерігаємо, що далі буде. Якщо хомки знов наберуть лонгів, то підемо на друге дно. Якщо ж почнуть шортити, то маніпулька потягне знов на північ. Наше діло - кататися на горках, збільшуючи депо. Без фантатізму, плавно, спокійно.
Мої нерви, як криця! Тільки посміхаюся, як червоні й зелені палки на графіку стрижуть всіх хомок. А мені, один хрєн, куди йти.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 11:33
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Додано: Вів 10 гру, 2024 12:01
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?
Коли Ви затаритеся, одразу система потягне на дно.
Із особистого досвіда і спостереженнь: маніпулька завжди грає проти твоєї позиції - тільки ти зайняв позицію, одразу тягне в мінус. Почнеш усередняти позицію - вважай, що заробив ліквідацію. Треба чекати, поки вийдеш в плюс. Якщо вже глобально проти тебе ринок - торгуй в протилежному напрямку. Помилка - хеджування іншим активом. Буває, що основна позиція тягне в мінус, а інший актив в протилежному напрямку стоїть на місці, або теж йде в мінус. Тоді і шорт, і лонг в мінусі. Вся система заточенена на від'єм бабла. Краще хеджування на цьому ринку - мультивалютний кошик із ліквідних активів - дєд, кефір, біенбі. Не треба торгувати нічим іншим. Тільки високоліквідні активи з високою капою.
Мої нерви - крига. Моє ФОМО - мертве.
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