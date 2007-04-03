УБ (Українська Біржа) не працює, забанили її
працюють лише біржі ПФТС та Перспектива
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 00:22
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 10 гру, 2024 01:33
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Писал 4 дня назад после сквиза....Снова "не угадал" и ничего не сбылось...Так "ошибся",как меня тут один обвинял...да, не сильно медленно сползали,а снова резко присунули,только теперь на альте...Я снова "в пролете"
Блин,альта сделала -35% в среднем...Вот это "отличнейший актив" для холда.Сегодня ты миллионер,а за неделю "бомжина" Да что там за неделю... А завтра снова миллионер...Зато как "приятно"
Интересно,сколько сегодня ликвидаций на альте...Боюсь-не посчитать...Уверен,что бодрым темпом должно вернуться все взад...Надеюсь.Кристмасс ралли на носу.Потому всех и отодрали по шурику,времени нет на прелюдии Альты фьючерить нельзя однозначно.Это смерть депозита!Только деда и эфир-альту нельзя трогать..
Додано: Вів 10 гру, 2024 04:48
Це золоте правило! Закарбувати всім у своїй свідомості.
Додано: Вів 10 гру, 2024 05:09
Мабуть, airmax78, закупився все ж таки, не витримала душа, що дєда за сотку стрибне без нього. Розкачав ринок, одним словом. Альта полилася, як вода у зливному бачку. Тепер спостерігаємо, що далі буде. Якщо хомки знов наберуть лонгів, то підемо на друге дно. Якщо ж почнуть шортити, то маніпулька потягне знов на північ. Наше діло - кататися на горках, збільшуючи депо. Без фантатізму, плавно, спокійно. Мої нерви, як криця! Тільки посміхаюся, як червоні й зелені палки на графіку стрижуть всіх хомок. А мені, один хрєн, куди йти.
Додано: Вів 10 гру, 2024 11:33
Між тим, десь на болотах...
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:01
Мої нерви - крига. Моє ФОМО - мертве.
Додано: Вів 10 гру, 2024 14:46
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Сухие цифры вчерашнего "бардака-беспредела",который многие криптоучастники так же назвали "беспрецедентным". Набутыливание хомяков,приобрело более изощренные и невиданные масштабы.
Ликвидировано вчера - прорядка 500тыс+ трейдеров
Сумма ликвидаций-район 1.7млрд $ из которых всего лишь 130млн+- были шортами.То есть,сбрили лонгистов чуть ли не под ноль на фьючах
Капитализация всех альткоинов,падала одной дневной свечой сразу на 210млрд баксов,что составляет 18% всей капитализации Total 3 (капитализация всех альткоинов без учета эфира) Причем для этого "праздника",Биткоину достаточно было опуститься всего на 6.7% в течении дня,не резким скизом.Если бы сквиз был по силе как на прошлой неделе,мне кажется,некоторые монеты теряли бы не по -30% в моменте,а все -50%....Одним словом,запомним этот "урок"-пригодится в дальнейшем,булки не расслаблять
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Аксиома не требующая доказательств: альты - лайно.
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:42
Аксиома не требующая доказательств-на альтах нужно вовремя забирать прибыль и зарабатывать,когда дают,а не наяривать на них,до мозолей на руках..мечтая о замке в Баварских горах,по продаже какого то "мухо-кото-коина" А в итоге раз....а уже фаломитатор в одном месте торчит манипуль присунул и лапает вашу "розовую мечту" своими загребущими руками с дьявольским хохотом
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:46
Альты - казино. Никогда не знаешь как низко они упадут и куда и на сколько минут отрастут. Хочешь гарантированно подарить свои деньги алчному манипулю(с) - добро пожаловать в альты (с плечом).
|