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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3492349334943495
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 00:22

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Козак-характерник написав:В Україні список «синіх фішок» визначається торгами на ПФТС та Українській біржі.


УБ (Українська Біржа) не працює, забанили її

працюють лише біржі ПФТС та Перспектива
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 01:33

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:Что касаемо биткоина по делу...Как показывает история,за таким сквизом и отскоком,потом следует планомерное снижение цены % на 60-70 длины самого сквиза.Поэтому я не удивлюсь,если биток сходит в район 93-94К снова..В противном случае,охота на лонгистов удалась на славу,более 1млрд ликвидаций....Круто!Разгрузили балласт мешающий дальнейшему росту.Киты откупили позиции.


Писал 4 дня назад после сквиза....Снова "не угадал" и ничего не сбылось...Так "ошибся",как меня тут один обвинял...да, не сильно медленно сползали,а снова резко присунули,только теперь на альте...Я снова "в пролете"
Блин,альта сделала -35% в среднем...Вот это "отличнейший актив" для холда.Сегодня ты миллионер,а за неделю "бомжина" :D Да что там за неделю... :mrgreen: А завтра снова миллионер...Зато как "приятно"
Интересно,сколько сегодня ликвидаций на альте...Боюсь-не посчитать...Уверен,что бодрым темпом должно вернуться все взад...Надеюсь.Кристмасс ралли на носу.Потому всех и отодрали по шурику,времени нет на прелюдии :lol: Альты фьючерить нельзя однозначно.Это смерть депозита!Только деда и эфир-альту нельзя трогать..
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 04:48

  osafly написав:Казак активировался и запел песню про манипулей...Это точно к альтсезону.Хорошая примета.К деньгам :lol:

:) :) :)
https://youtu.be/OiUOGWaibqo?si=DUvPbp6SP-UkuNNd

  osafly написав: Альты фьючерить нельзя однозначно.Это смерть депозита!Только деда и эфир-альту нельзя трогать..

Це золоте правило! Закарбувати всім у своїй свідомості.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 05:09

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?

Коли Ви затаритеся, одразу система потягне на дно. :lol:

Мабуть, airmax78, закупився все ж таки, не витримала душа, що дєда за сотку стрибне без нього. Розкачав ринок, одним словом. :) Альта полилася, як вода у зливному бачку. Тепер спостерігаємо, що далі буде. Якщо хомки знов наберуть лонгів, то підемо на друге дно. Якщо ж почнуть шортити, то маніпулька потягне знов на північ. Наше діло - кататися на горках, збільшуючи депо. Без фантатізму, плавно, спокійно. :) Мої нерви, як криця! Тільки посміхаюся, як червоні й зелені палки на графіку стрижуть всіх хомок. А мені, один хрєн, куди йти. :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 11:33

Між тим, десь на болотах...

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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:01

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Ну що там, коли вже відкат хоча б на 20%?

Коли Ви затаритеся, одразу система потягне на дно. :lol:

Із особистого досвіда і спостереженнь: маніпулька завжди грає проти твоєї позиції - тільки ти зайняв позицію, одразу тягне в мінус. Почнеш усередняти позицію - вважай, що заробив ліквідацію. Треба чекати, поки вийдеш в плюс. Якщо вже глобально проти тебе ринок - торгуй в протилежному напрямку. Помилка - хеджування іншим активом. Буває, що основна позиція тягне в мінус, а інший актив в протилежному напрямку стоїть на місці, або теж йде в мінус. Тоді і шорт, і лонг в мінусі. Вся система заточенена на від'‎єм бабла. Краще хеджування на цьому ринку - мультивалютний кошик із ліквідних активів - дєд, кефір, біенбі. Не треба торгувати нічим іншим. Тільки високоліквідні активи з високою капою.

Мої нерви - крига. Моє ФОМО - мертве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 14:46

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сухие цифры вчерашнего "бардака-беспредела",который многие криптоучастники так же назвали "беспрецедентным". Набутыливание хомяков,приобрело более изощренные и невиданные масштабы.

Ликвидировано вчера - прорядка 500тыс+ трейдеров
Сумма ликвидаций-район 1.7млрд $ из которых всего лишь 130млн+- были шортами.То есть,сбрили лонгистов чуть ли не под ноль на фьючах
Капитализация всех альткоинов,падала одной дневной свечой сразу на 210млрд баксов,что составляет 18% всей капитализации Total 3 (капитализация всех альткоинов без учета эфира) Причем для этого "праздника",Биткоину достаточно было опуститься всего на 6.7% в течении дня,не резким скизом.Если бы сквиз был по силе как на прошлой неделе,мне кажется,некоторые монеты теряли бы не по -30% в моменте,а все -50%....Одним словом,запомним этот "урок"-пригодится в дальнейшем,булки не расслаблять :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Аксиома не требующая доказательств: альты - лайно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:42

  airmax78 написав:Аксиома не требующая доказательств: альты - лайно.


Аксиома не требующая доказательств-на альтах нужно вовремя забирать прибыль и зарабатывать,когда дают,а не наяривать на них,до мозолей на руках..мечтая о замке в Баварских горах,по продаже какого то "мухо-кото-коина" :mrgreen: А в итоге раз....а уже фаломитатор в одном месте торчит :wink: манипуль присунул :lol: и лапает вашу "розовую мечту" своими загребущими руками :D с дьявольским хохотом
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:46

  osafly написав:
  airmax78 написав:Аксиома не требующая доказательств: альты - лайно.


Аксиома не требующая доказательств-на альтах нужно вовремя забирать прибыль и зарабатывать,когда дают,а не наяривать на них,до мозолей на руках..мечтая о замке в Баварских горах,по продаже какого то "мухо-кото-коина" :mrgreen: А в итоге раз....а уже фаломитатор в одном месте торчит :wink: манипуль присунул :lol: и лапает вашу "розовую мечту" своими загребущими руками :D с дьявольским хохотом

Альты - казино. Никогда не знаешь как низко они упадут и куда и на сколько минут отрастут. Хочешь гарантированно подарить свои деньги алчному манипулю(с) - добро пожаловать в альты (с плечом).
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