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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:30
airmax78 написав:
Альты - казино. Никогда не знаешь как низко они упадут и куда и на сколько минут отрастут. Хочешь гарантированно подарить свои деньги алчному манипулю(с) - добро пожаловать в альты (с плечом).
Альты это игра нервов и строго по графику..По графику все прекрасно видно,куда они могут упасть и куда могут вырасти-есть уровни.
В крипте нет ничего невозможного...Это главная аксиома.Казино-это казино...Кто не понимает или не хочет смотреть на график-его личные проблемы и трагедии...Им нечего делать на этом рынке.Их удел,пополнить ряды 90% тех кто по статистике теряет...Плечи брать не нужно.Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46
osafly написав:
Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул.
Це помилка. Тезер має бути завжди в мультивалютному кошику.
osafly написав:
Плечи брать не нужно.Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
Ну якщо вже гратися альтами, то лише на споті. Це точно! Хоча й на споті можуть общипати депо. Але сині фішки - актив, що має бути в кошику.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:32
osafly написав:
Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
ночью чуток эфир взял по отложенному ордеру па 3600 - шо то дорого
и вообще не ожидал уже таких цен, на всякий случай оставил. хорошо всех побрили...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:41
Козак-характерник написав:
Але сині фішки - актив, що має бути в кошику.
які у вас альти входять в сині фішки?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:26
Козак-характерник написав: osafly написав:
Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул.
Це помилка. Тезер має бути завжди в мультивалютному кошику.
Согласен!Но вчера прям в эпицентре пролива,руками уже бахнул пару довольно крупных ордеров по двум просевшим альтам у кошик...Не удержался..."Заигрался"-в итоге,что имеем-то имеем.Не профессиональный подход.Исправлюсь! Учтем!
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