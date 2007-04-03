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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3493349434953496
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:30

  airmax78 написав:Альты - казино. Никогда не знаешь как низко они упадут и куда и на сколько минут отрастут. Хочешь гарантированно подарить свои деньги алчному манипулю(с) - добро пожаловать в альты (с плечом).


Альты это игра нервов и строго по графику..По графику все прекрасно видно,куда они могут упасть и куда могут вырасти-есть уровни.
В крипте нет ничего невозможного...Это главная аксиома.Казино-это казино...Кто не понимает или не хочет смотреть на график-его личные проблемы и трагедии...Им нечего делать на этом рынке.Их удел,пополнить ряды 90% тех кто по статистике теряет...Плечи брать не нужно.Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46

  osafly написав:Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул.

Це помилка. Тезер має бути завжди в мультивалютному кошику.

  osafly написав:Плечи брать не нужно.Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.

Ну якщо вже гратися альтами, то лише на споті. Це точно! Хоча й на споті можуть общипати депо. Але сині фішки - актив, що має бути в кошику.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:32

  osafly написав:Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.

ночью чуток эфир взял по отложенному ордеру па 3600 - шо то дорого :( и вообще не ожидал уже таких цен, на всякий случай оставил. хорошо всех побрили...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Козак-характерник написав:Але сині фішки - актив, що має бути в кошику.

які у вас альти входять в сині фішки?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:26

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул.

Це помилка. Тезер має бути завжди в мультивалютному кошику.


Согласен!Но вчера прям в эпицентре пролива,руками уже бахнул пару довольно крупных ордеров по двум просевшим альтам у кошик...Не удержался..."Заигрался"-в итоге,что имеем-то имеем.Не профессиональный подход.Исправлюсь! Учтем! :lol:

osafly
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