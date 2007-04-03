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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 гру, 2024 16:30
airmax78 написав:
Альты - казино. Никогда не знаешь как низко они упадут и куда и на сколько минут отрастут. Хочешь гарантированно подарить свои деньги алчному манипулю(с) - добро пожаловать в альты (с плечом).
Альты это игра нервов и строго по графику..По графику все прекрасно видно,куда они могут упасть и куда могут вырасти-есть уровни.
В крипте нет ничего невозможного...Это главная аксиома.Казино-это казино...Кто не понимает или не хочет смотреть на график-его личные проблемы и трагедии...Им нечего делать на этом рынке.Их удел,пополнить ряды 90% тех кто по статистике теряет...Плечи брать не нужно.Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:46
osafly написав:
Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул.
Це помилка. Тезер має бути завжди в мультивалютному кошику.
osafly написав:
Плечи брать не нужно.Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
Ну якщо вже гратися альтами, то лише на споті. Це точно! Хоча й на споті можуть общипати депо. Але сині фішки - актив, що має бути в кошику.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:32
osafly написав:
Спот нужно брать,чтобы чувствовать себя эмоционально комфортно.
ночью чуток эфир взял по отложенному ордеру па 3600 - шо то дорого
и вообще не ожидал уже таких цен, на всякий случай оставил. хорошо всех побрили...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 22:41
Козак-характерник написав:
Але сині фішки - актив, що має бути в кошику.
які у вас альти входять в сині фішки?
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greenozon
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Додано: Вів 10 гру, 2024 23:26
Козак-характерник написав: osafly написав:
Тезера 0 в наличии...Все только что в топку вкинул.
Це помилка. Тезер має бути завжди в мультивалютному кошику.
Согласен!Но вчера прям в эпицентре пролива,руками уже бахнул пару довольно крупных ордеров по двум просевшим альтам у кошик...Не удержался..."Заигрался"-в итоге,что имеем-то имеем.Не профессиональный подход.Исправлюсь! Учтем!
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Додано: Сер 11 гру, 2024 02:42
greenozon написав:
які у вас альти входять в сині фішки?
Кефір, біенбі. Раніше писав, що маю лише ті активи, що можна покласти як забезпечення на ф'ючах. Із екзотики EOS. Але це не синя фішка, а просто давно з ним довбаюся. Хочу до переможного кінця з ним бути. Підторговую ним на споті, але основну частину тримаю для туземуна.
osafly написав:
Согласен!Но вчера прям в эпицентре пролива,руками уже бахнул пару довольно крупных ордеров по двум просевшим альтам у кошик...Не удержался..."Заигрался"-в итоге,что имеем-то имеем.Не профессиональный подход.Исправлюсь! Учтем!
Я це написав не для особистої критики, а просто інформація для тих, хто читає цю гілку і має бажання знайти щось корисне тут для себе. Поділитися досвідом і попередити людей, щоб не втратили гроші. З альтруїстичних мотивів. Насправді, мало людей, що діляться власним досвідом і ефективними стратегіями, а я давно в цій темі. Якщо допоможу комусь порадою, буду радий! Щоб люди не ступали на ті граблі, які мені вже набили синців на лобі.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 11 гру, 2024 09:10
Вчера подкупил альту, которую продавал в пятницу-субботу. Ровно столько купил, сколько продал. UNI WLD ADA NEAR DYDX CAKE LDO HNT TIA QNT
Тезер есть. За ноябрь неплохо накапало на остаток Тезера. Для человека, держащего доллар на депо под 5% годовых минус налоги, я удивлен приятно)))
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SAndriy1
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Додано: Сер 11 гру, 2024 12:29
Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає?
Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
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vitaxa2006
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Додано: Сер 11 гру, 2024 13:48
vitaxa2006 написав:
Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає?
Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
Давайте посмотрим правде в глаза: альта - это просто способ забрать деньги у лохов.
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