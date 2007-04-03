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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3494349534963497
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:07

  vitaxa2006 написав:Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає?
Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?

Вважаю, що альтсезону ще не було
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:27

  airmax78 написав:Давайте посмотрим правде в глаза: альта - это просто способ забрать деньги у лохов.


И мне почему то кажется,что по крайней мере,у одного уже бабло отобрали,раз он постоянно твердит одно и тоже :mrgreen:
Можно ответить разве что одной поговоркой- "С дуру,можно и х...сломать" или разбить и руки еще порезать :lol:

Ну уже совсем не в тему...
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 17:31

  vitaxa2006 написав:Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає?
Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?


График BTC.D открывайте и смотрите...Я ж крепил здесь...ну какой альтсезон,он еще и близко не подходил...Упадет ниже 50%,тогда будут еще уместны какие-либо сомнения...А сейчас,это дурная мысль.Гоните ее ссаными тапками из головы :lol:
osafly
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8
4
  #<1 ... 3494349534963497
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