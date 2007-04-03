vitaxa2006 написав:Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає? Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
airmax78 написав:Давайте посмотрим правде в глаза: альта - это просто способ забрать деньги у лохов.
И мне почему то кажется,что по крайней мере,у одного уже бабло отобрали,раз он постоянно твердит одно и тоже Можно ответить разве что одной поговоркой- "С дуру,можно и х...сломать" или разбить и руки еще порезать
vitaxa2006 написав:Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає? Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
График BTC.D открывайте и смотрите...Я ж крепил здесь...ну какой альтсезон,он еще и близко не подходил...Упадет ниже 50%,тогда будут еще уместны какие-либо сомнения...А сейчас,это дурная мысль.Гоните ее ссаными тапками из головы
У Леджера сейчас Горячая пропозиція,еще лучше чем было на Черную Пятницу и которое все раскупили за пару дней недели.Тогда устройства самые дешевые были по 2270грн двух пестрых цветов(со скидкой) Сейчас сделали на металик 2599грн + ваучер на Биткоин на 30 баксов.Только что заказал близкому человеку и оплатил,доставка +587грн...По итогу списалось с карты с конвертацией двойной 3211грн...По сути,устройство в сухом остатке получается примерно 1950-2000грн...Кому надо,поторопитесь.Хорошее Рождественское предложение,которое думаю за сутки-двое точно раскупят...
vitaxa2006 написав:Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома. а тут навіть не нульова сума, бо: майнери потребують оплати електроенергії, різні онлайн казино, які себе називають "криптобіржами" - потребують оплати витрат, + нескінченні емісії говнокоїнів, і все це - за рахунок буратін )) зараз більшість виграє через патужний ріст, - це нетипова ситуація і нєпорядок ))
хоча бичий ринок ще актуальний і якийсь час ріст може продовжитись, вангую "пальцем в нєбо" що до 20 січня ))