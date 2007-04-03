Додано: Чет 12 гру, 2024 08:10

Индекс доминирования биткоина, измеряющий долю главной криптовалюты относительно остального рынка, 21 ноября обновил трехлетний максимум на отметке 61,75%, по данным TradingView. Значения выше в предыдущий раз наблюдались только в апреле 2021 года.



Обновив локальный максимум, доля рынка биткоина резко сократилась к 3 декабря до 55,8%. На этом уровне она последний раз находилась в конце июля. Снижение доли биткоина обычно расценивается участниками рынка как начало сезона альткоинов.



С 21 ноября, когда доля рынка биткоина начала падать, метрика Altcoin Season Index выросла с 33 до 78 баллов из 100. Это означает, что на текущий момент 78% криптовалют из топ-50 по капитализации превзошли по доходности биткоин за последние 90 дней. Показатель выше 75 баллов может говорить о начале «сезона альткоинов».



На начало «альтсезона» намекнул и основатель Binance Чанпэн Чжао. Он опубликовал в соцсети X пост с фотографией части компьютерной клавиатуры с фокусом на клавишу Alt и подписал ее: «Какая клавиша доступна в Windows и Linux, но не на Mac?»



В то же время, по мнению главы аналитической компании CryptoQuant Ки Янг Джу, грядущий «альтсезон» не оправдает ожиданий рынка, и только некоторые из криптовалют покажут рост . Несмотря на позитивный настрой сообщества, на рынке не так много ликвидности, ее не хватит на все активы , считает аналитик.



Биткоин отдаляется от криптоэкосистемы, поскольку он «построил собственную бумажную экосистему второго уровня» через биржевые фонды (ETF), акции компаний, принявших стратегии накопления биткоинов, таких как MicroStrategy, и другие инструменты, доступные на традиционных рынках, говорит Ки. По его словам, связь «бумажного биткоина второго уровня» с другими альткоинами невозможна.



Раньше альткоины двигались вместе на основе их корреляции с BTC, но теперь эта закономерность сломалась , написал аналитик. И лишь немногие активы начинают демонстрировать независимые тенденции, привлекая новую ликвидность.



По словам Ки, теперь для успеха альткоинам нужно или создать такие же, как у биткоина, «бумажные версии» на традиционном рынке, или построить настоящую экосистему интернет-денег, используя стейблкоины или BTC. Тем, кто вкладывается в альткоины, аналитик посоветовал найти монету, которая может выполнить хотя бы одно из этих условий, и считать это долгосрочным вложением.



Ранее эксперты отмечали, что такого «альтсезона», как мы привыкли видеть раньше, не будет. Внимание игроков отрасли направлено на разные точечные проекты, и ликвидности не хватит на весь рынок, предупреждали аналитики.



По итогам ноября ситуация на крипторынке сильно изменилась. Участники почувствовали «оттепель», связанную с избранием президентом США Дональда Трампа, и увеличили активность, цены на разные криптовалюты начали расти.



Среди лидеров роста за последний месяц оказались мемкоины, а также подорожали криптовалюты, которые ранее подвергались давлению со стороны американских регуляторов. Так, XRP (XRP) от Ripple подорожал за месяц в пять раз, а Solana (SOL) обновила максимум за три года.