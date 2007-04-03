vitaxa2006 написав:Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає? Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
airmax78 написав:Давайте посмотрим правде в глаза: альта - это просто способ забрать деньги у лохов.
И мне почему то кажется,что по крайней мере,у одного уже бабло отобрали,раз он постоянно твердит одно и тоже Можно ответить разве что одной поговоркой- "С дуру,можно и х...сломать" или разбить и руки еще порезать
vitaxa2006 написав:Схожа ситуація з березнем цього року. Теж зробили швидкий альтсезон тривалістю місяць, а потім 7 місяців повзали по дну на флеті. Зараз схожа ситуація виникла. Мабуть, до літа 2025 знову будемо плавно знижуватися і повзати у боковику. Хто як вважає? Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
График BTC.D открывайте и смотрите...Я ж крепил здесь...ну какой альтсезон,он еще и близко не подходил...Упадет ниже 50%,тогда будут еще уместны какие-либо сомнения...А сейчас,это дурная мысль.Гоните ее ссаными тапками из головы
У Леджера сейчас Горячая пропозиція,еще лучше чем было на Черную Пятницу и которое все раскупили за пару дней недели.Тогда устройства самые дешевые были по 2270грн двух пестрых цветов(со скидкой) Сейчас сделали на металик 2599грн + ваучер на Биткоин на 30 баксов.Только что заказал близкому человеку и оплатил,доставка +587грн...По итогу списалось с карты с конвертацией двойной 3211грн...По сути,устройство в сухом остатке получается примерно 1950-2000грн...Кому надо,поторопитесь.Хорошее Рождественское предложение,которое думаю за сутки-двое точно раскупят...
vitaxa2006 написав:Може, тепер, всі альсезони будуть швидкі? Три роки чекаємо, за місяць все відбувається, хто не встиг, знову чекаємо 3 роки?
в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома. а тут навіть не нульова сума, бо: майнери потребують оплати електроенергії, різні онлайн казино, які себе називають "криптобіржами" - потребують оплати витрат, + нескінченні емісії говнокоїнів, і все це - за рахунок буратін )) зараз більшість виграє через патужний ріст, - це нетипова ситуація і нєпорядок ))
хоча бичий ринок ще актуальний і якийсь час ріст може продовжитись, вангую "пальцем в нєбо" що до 20 січня ))
Индекс доминирования биткоина, измеряющий долю главной криптовалюты относительно остального рынка, 21 ноября обновил трехлетний максимум на отметке 61,75%, по данным TradingView. Значения выше в предыдущий раз наблюдались только в апреле 2021 года.
Обновив локальный максимум, доля рынка биткоина резко сократилась к 3 декабря до 55,8%. На этом уровне она последний раз находилась в конце июля. Снижение доли биткоина обычно расценивается участниками рынка как начало сезона альткоинов.
С 21 ноября, когда доля рынка биткоина начала падать, метрика Altcoin Season Index выросла с 33 до 78 баллов из 100. Это означает, что на текущий момент 78% криптовалют из топ-50 по капитализации превзошли по доходности биткоин за последние 90 дней. Показатель выше 75 баллов может говорить о начале «сезона альткоинов».
На начало «альтсезона» намекнул и основатель Binance Чанпэн Чжао. Он опубликовал в соцсети X пост с фотографией части компьютерной клавиатуры с фокусом на клавишу Alt и подписал ее: «Какая клавиша доступна в Windows и Linux, но не на Mac?»
В то же время, по мнению главы аналитической компании CryptoQuant Ки Янг Джу, грядущий «альтсезон» не оправдает ожиданий рынка, и только некоторые из криптовалют покажут рост. Несмотря на позитивный настрой сообщества, на рынке не так много ликвидности, ее не хватит на все активы, считает аналитик.
Биткоин отдаляется от криптоэкосистемы, поскольку он «построил собственную бумажную экосистему второго уровня» через биржевые фонды (ETF), акции компаний, принявших стратегии накопления биткоинов, таких как MicroStrategy, и другие инструменты, доступные на традиционных рынках, говорит Ки. По его словам, связь «бумажного биткоина второго уровня» с другими альткоинами невозможна.
Раньше альткоины двигались вместе на основе их корреляции с BTC, но теперь эта закономерность сломалась, написал аналитик. И лишь немногие активы начинают демонстрировать независимые тенденции, привлекая новую ликвидность.
По словам Ки, теперь для успеха альткоинам нужно или создать такие же, как у биткоина, «бумажные версии» на традиционном рынке, или построить настоящую экосистему интернет-денег, используя стейблкоины или BTC. Тем, кто вкладывается в альткоины, аналитик посоветовал найти монету, которая может выполнить хотя бы одно из этих условий, и считать это долгосрочным вложением.
Ранее эксперты отмечали, что такого «альтсезона», как мы привыкли видеть раньше, не будет. Внимание игроков отрасли направлено на разные точечные проекты, и ликвидности не хватит на весь рынок, предупреждали аналитики.
По итогам ноября ситуация на крипторынке сильно изменилась. Участники почувствовали «оттепель», связанную с избранием президентом США Дональда Трампа, и увеличили активность, цены на разные криптовалюты начали расти.
Среди лидеров роста за последний месяц оказались мемкоины, а также подорожали криптовалюты, которые ранее подвергались давлению со стороны американских регуляторов. Так, XRP (XRP) от Ripple подорожал за месяц в пять раз, а Solana (SOL) обновила максимум за три года.