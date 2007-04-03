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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3495349634973498
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 10:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergey_stasyuk555 написав:в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:

Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
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  #<1 ... 3495349634973498
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