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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:50
sergey_stasyuk555 написав:
в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:
Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
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