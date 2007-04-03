RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3495349634973498
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 10:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergey_stasyuk555 написав:в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:

Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4308
З нами з: 29.07.22
Подякував: 746 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:03

  Козак-характерник написав:Ранее эксперты отмечали, что такого «альтсезона», как мы привыкли видеть раньше, не будет. Внимание игроков отрасли направлено на разные точечные проекты, и ликвидности не хватит на весь рынок, предупреждали аналитики.


Я не эксперт,но твердил это уже давно...Тут банально взять посчитать капитализацию альты и сколько разного говна навыпускали за последние несколько лет...Я б на месте манипуля,вообще бы альтсезон не делал,а если и делал,то выборочно для монет и короткий,потому что 90% всякого хлама,должно сдохнуть,ибо это " цифровые пирамиды" за которые никто не несет отвественности.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 29.05.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
 
8
4
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:17

osafly
сегодня ааве чуток па 360 продалось, а до этого па 260 - абыдно конечна, но когда лох в альты лучше не лезть, кстати какую цель по дот ожидаете ? не знаю пора его из ерн выводить. господи, а сколько ещё хрени набрано дорого - просто жуть...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7595
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6552 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3495349634973498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11717, 11718, 11719
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117182 256364864
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2024 14:03
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23249901
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.