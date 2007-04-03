Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:50
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:03
Я не эксперт,но твердил это уже давно...Тут банально взять посчитать капитализацию альты и сколько разного говна навыпускали за последние несколько лет...Я б на месте манипуля,вообще бы альтсезон не делал,а если и делал,то выборочно для монет и короткий,потому что 90% всякого хлама,должно сдохнуть,ибо это " цифровые пирамиды" за которые никто не несет отвественности.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:17
osafly
сегодня ааве чуток па 360 продалось, а до этого па 260 - абыдно конечна, но когда лох в альты лучше не лезть, кстати какую цель по дот ожидаете ? не знаю пора его из ерн выводить. господи, а сколько ещё хрени набрано дорого - просто жуть...
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