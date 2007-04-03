RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3495349634973498
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 10:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sergey_stasyuk555 написав:в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:

Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 29.07.22
Подякував: 747 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:03

  Козак-характерник написав:Ранее эксперты отмечали, что такого «альтсезона», как мы привыкли видеть раньше, не будет. Внимание игроков отрасли направлено на разные точечные проекты, и ликвидности не хватит на весь рынок, предупреждали аналитики.


Я не эксперт,но твердил это уже давно...Тут банально взять посчитать капитализацию альты и сколько разного говна навыпускали за последние несколько лет...Я б на месте манипуля,вообще бы альтсезон не делал,а если и делал,то выборочно для монет и короткий,потому что 90% всякого хлама,должно сдохнуть,ибо это " цифровые пирамиды" за которые никто не несет отвественности.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 29.05.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
 
8
4
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:17

osafly
сегодня ааве чуток па 360 продалось, а до этого па 260 - абыдно конечна, но когда лох в альты лучше не лезть, кстати какую цель по дот ожидаете ? не знаю пора его из ерн выводить. господи, а сколько ещё хрени набрано дорого - просто жуть...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7595
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6554 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:44

  чик написав:osafly
сегодня ааве чуток па 360 продалось, а до этого па 260 - абыдно конечна, но когда лох в альты лучше не лезть, кстати какую цель по дот ожидаете ? не знаю пора его из ерн выводить. господи, а сколько ещё хрени набрано дорого - просто жуть...


Dot у самого приличная поза.На данный момент,не планирую ее продавать дешевле чем 24-30$. По ходу движения буду естественно смотреть и вносить коррективы.По крайней мере,до 20$ я б ее точно не трогал.Есть альта,от которой хочется избавиться,DOT к этим альтам не относится,тем более,показала она на данный момент весьма скромно.Стейкинг компенсирует с лихвой ее холд.А там-на Ваше усмотрение.Ваши деньги-Ваше решение.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 29.05.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
 
8
4
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 15:13

чик
смотрю одного хлопца, по доту до 55 обещает. В принципе его и послушал когда брал
Andrey_
 
Повідомлень: 6
З нами з: 19.03.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:43

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_stasyuk555 написав:в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:

Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.

те що зараз друкуються долари - це сказочки для дітлахів ))
за останні 2-3 роки фед та єцб вилучили! з ринків 4,5 трильйони!!! раніше надрукованих "ковідних" грошей.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:57

  SAndriy1 написав:Ваша точка зору зрозуміла. Цікавить: ви в ринку, або вже вийшли, або навіть не заходили?

якщо ти хочеш стати успішним трейдером - варто навчитись зберігати тверезість думок незалежно від пози, і від того що десь щось написав якийсь "іксперт".
оскільки ти такі питання задаєш - ще є над чим працювати )) бо має бути все одно - в ринку я чи ні.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 21:07

протягом 2021-2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.

вийшла статистика скільки наші "інвестори" заплатили за білети в онлайн казино щоб пограти з кріптою ))

при цьому найуспішніші "вложенці" (всі лузери не в счьот) за оцінками мінцифри стільки не заробили ))
6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян, якби крипторинок був легалізований", – зазначили в Мінцифри.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 21.05.23
Подякував: 27 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 10:03

  sergey_stasyuk555 написав:
  SAndriy1 написав:Ваша точка зору зрозуміла. Цікавить: ви в ринку, або вже вийшли, або навіть не заходили?

якщо ти хочеш стати успішним трейдером - варто навчитись зберігати тверезість думок незалежно від пози, і від того що десь щось написав якийсь "іксперт".
оскільки ти такі питання задаєш - ще є над чим працювати )) бо має бути все одно - в ринку я чи ні.

Я порад не просив - залиш їх собі! Якщо не в змозі відповісти на поставлене запитання, то все зрозуміло!
SAndriy1
 
Повідомлень: 873
З нами з: 17.01.15
Подякував: 359 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 3495349634973498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11719, 11720, 11721
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117200 256376362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2024 09:46
Василь-Рівне
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23250352
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.