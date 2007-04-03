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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 гру, 2024 10:50
sergey_stasyuk555 написав:
в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:
Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 12 гру, 2024 13:03
Козак-характерник написав:
Ранее эксперты отмечали, что такого «альтсезона», как мы привыкли видеть раньше, не будет. Внимание игроков отрасли направлено на разные точечные проекты, и ликвидности не хватит на весь рынок, предупреждали аналитики.
Я не эксперт,но твердил это уже давно...Тут банально взять посчитать капитализацию альты и сколько разного говна навыпускали за последние несколько лет...Я б на месте манипуля,вообще бы альтсезон не делал,а если и делал,то выборочно для монет и короткий,потому что 90% всякого хлама,должно сдохнуть,ибо это " цифровые пирамиды" за которые никто не несет отвественности.
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osafly
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:17
osafly
сегодня ааве чуток па 360 продалось, а до этого па 260 - абыдно конечна, но когда лох в альты лучше не лезть, кстати какую цель по дот ожидаете ? не знаю пора его из ерн выводить. господи, а сколько ещё хрени набрано дорого - просто жуть...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:44
чик написав:osafly
сегодня ааве чуток па 360 продалось, а до этого па 260 - абыдно конечна, но когда лох в альты лучше не лезть, кстати какую цель по дот ожидаете ? не знаю пора его из ерн выводить. господи, а сколько ещё хрени набрано дорого - просто жуть...
Dot у самого приличная поза.На данный момент,не планирую ее продавать дешевле чем 24-30$. По ходу движения буду естественно смотреть и вносить коррективы.По крайней мере,до 20$ я б ее точно не трогал.Есть альта,от которой хочется избавиться,DOT к этим альтам не относится,тем более,показала она на данный момент весьма скромно.Стейкинг компенсирует с лихвой ее холд.А там-на Ваше усмотрение.Ваши деньги-Ваше решение.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:13
чик
смотрю одного хлопца, по доту до 55 обещает. В принципе его и послушал когда брал
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Andrey_
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Додано: Чет 12 гру, 2024 20:43
Дюрі-бачі написав: sergey_stasyuk555 написав:
в грі з нульовою сумою більшість має програвати, це аксіома.
а тут навіть не нульова сума, бо:
Ви праві: адже це гра з додатною сумою, за рахунок того, що американці друкують нові долари.
те що зараз друкуються долари - це сказочки для дітлахів ))
за останні 2-3 роки фед та єцб вилучили! з ринків 4,5 трильйони!!! раніше надрукованих "ковідних" грошей.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 20:57
SAndriy1 написав:
Ваша точка зору зрозуміла. Цікавить: ви в ринку, або вже вийшли, або навіть не заходили?
якщо ти хочеш стати успішним трейдером - варто навчитись зберігати тверезість думок незалежно від пози, і від того що десь щось написав якийсь "іксперт".
оскільки ти такі питання задаєш - ще є над чим працювати )) бо має бути все одно - в ринку я чи ні.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:07
протягом 2021-2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.
вийшла статистика скільки наші "інвестори" заплатили за білети в онлайн казино щоб пограти з кріптою ))
при цьому найуспішніші "вложенці" (всі лузери не в счьот) за оцінками мінцифри стільки не заробили ))
6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян, якби крипторинок був легалізований", – зазначили в Мінцифри.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 10:03
sergey_stasyuk555 написав: SAndriy1 написав:
Ваша точка зору зрозуміла. Цікавить: ви в ринку, або вже вийшли, або навіть не заходили?
якщо ти хочеш стати успішним трейдером - варто навчитись зберігати тверезість думок незалежно від пози, і від того що десь щось написав якийсь "іксперт".
оскільки ти такі питання задаєш - ще є над чим працювати )) бо має бути все одно - в ринку я чи ні.
Я порад не просив - залиш їх собі! Якщо не в змозі відповісти на поставлене запитання, то все зрозуміло!
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SAndriy1
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:21
ничего так вело шмальнул 2Х, кто нить держал ?
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