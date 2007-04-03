RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23

  чик написав:ничего так вело шмальнул 2Х, кто нить держал ?


What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1870
З нами з: 29.05.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
 
8
4
  #<1 ... 3496349734983499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, valya і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11719, 11720, 11721
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117209 256379632
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2024 15:56
Realist
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23250424
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111652
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4441)
13.12.2024 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.