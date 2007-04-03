What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23
Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52
та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? "твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
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