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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23

  чик написав:ничего так вело шмальнул 2Х, кто нить держал ?


What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52

  osafly написав:What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:

та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? "твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
чик
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