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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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osafly
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52
та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
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чик
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:44
чик написав:
VELO - таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько
Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.
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osafly
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:23
osafly написав:
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.
да, после 30% это уже не торт-сцуки, на бинансе 10%
Востаннє редагувалось чик
в П'ят 13 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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чик
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:34
osafly написав: чик написав:
VELO - таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько
Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.
Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!
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SAndriy1
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