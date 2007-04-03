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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23

  чик написав:ничего так вело шмальнул 2Х, кто нить держал ?


What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52

  osafly написав:What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:

та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:44

  чик написав: VELO - таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...


Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько :lol: Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:23

  osafly написав:Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.

да, после 30% это уже не торт-сцуки, на бинансе 10%
Востаннє редагувалось чик в П'ят 13 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:34

  osafly написав:
  чик написав: VELO - таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...


Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько :lol: Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.

Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:31

  SAndriy1 написав:Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!


И это пожалуй лучшие предложения...На OKX,которая как правило на стейблы не жадничает ставками,два дня уже 2-5% ...Ну что это такое??? Позорище :lol: На Gate.io тоже порядка 4% . На Бингс-не знаю...Кто там активный ее пользователь???Сколько платят? Лень лезть смотреть просто так...
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:58

SAndriy1

Только до 500 USD предложение на байбит, это очень мало. На бинансе, полагаю что тоже осталось ограничение, может до 1000.
elron
 
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