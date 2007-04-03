What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23
Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52
та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:44
Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:23
да, после 30% это уже не торт-сцуки, на бинансе 10%
Востаннє редагувалось чик в П'ят 13 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:34
Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!
Додано: Суб 14 гру, 2024 00:31
И это пожалуй лучшие предложения...На OKX,которая как правило на стейблы не жадничает ставками,два дня уже 2-5% ...Ну что это такое??? Позорище На Gate.io тоже порядка 4% . На Бингс-не знаю...Кто там активный ее пользователь???Сколько платят? Лень лезть смотреть просто так...
Додано: Суб 14 гру, 2024 01:58
SAndriy1
Только до 500 USD предложение на байбит, это очень мало. На бинансе, полагаю что тоже осталось ограничение, может до 1000.
Додано: Суб 14 гру, 2024 18:19
Да, это ставка на 500. Свыше они мне считают на Bybit на 5% меньше - если сейчас на USDC на 500 13,87% ставка, то все что больше 500 8,87%
И на Binance на USDC 12,9% на 500, а свыше 3,9%
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