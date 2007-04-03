RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3496349734983499
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23

  чик написав:ничего так вело шмальнул 2Х, кто нить держал ?


What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 29.05.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
8
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52

  osafly написав:What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??) :mrgreen: :mrgreen:

та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7598
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6556 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:44

  чик написав: VELO - таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...


Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько :lol: Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 29.05.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
8
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:23

  osafly написав:Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.

да, после 30% это уже не торт-сцуки, на бинансе 10%
Востаннє редагувалось чик в П'ят 13 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7598
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6556 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:34

  osafly написав:
  чик написав: VELO - таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...


Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько :lol: Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.

Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!
SAndriy1
 
Повідомлень: 875
З нами з: 17.01.15
Подякував: 359 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 00:31

  SAndriy1 написав:Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!


И это пожалуй лучшие предложения...На OKX,которая как правило на стейблы не жадничает ставками,два дня уже 2-5% ...Ну что это такое??? Позорище :lol: На Gate.io тоже порядка 4% . На Бингс-не знаю...Кто там активный ее пользователь???Сколько платят? Лень лезть смотреть просто так...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 29.05.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
8
4
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 01:58

SAndriy1

Только до 500 USD предложение на байбит, это очень мало. На бинансе, полагаю что тоже осталось ограничение, может до 1000.
elron
 
Повідомлень: 25
З нами з: 12.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:19

  elron написав:SAndriy1

Только до 500 USD предложение на байбит, это очень мало. На бинансе, полагаю что тоже осталось ограничение, может до 1000.

Да, это ставка на 500. Свыше они мне считают на Bybit на 5% меньше - если сейчас на USDC на 500 13,87% ставка, то все что больше 500 8,87%
И на Binance на USDC 12,9% на 500, а свыше 3,9%
SAndriy1
 
Повідомлень: 875
З нами з: 17.01.15
Подякував: 359 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 3496349734983499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11723, 11724, 11725
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
117249 256391573
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 гру, 2024 18:18
mazurkevych
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23250878
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 111675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3672)
14.12.2024 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.