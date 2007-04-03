What the fucker is this? (Вот зе фака из зыс??)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:23
Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:52
та вроде на битгете видел VELO - 100+%, но сразу свет вырубили, поэтому уточнить хотел шо то я перепутал ? таки 3Х фака сделала.
"твой" SUI один из немногих против рынка прёт...
куда выходить то будем вверх или вниз, из новостей плохо шо майкрасофт не стал брать биток, а так вроде всё класс. пока за сипухой движ повторяет и бакс сразу оклёмывается чуток...
Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:44
Суи закрыл 80% позиции...Все как всегда-граюсь с ним...Хотя уже и не прочь закрыть напрочь...Но там потолок под 6$.Упадет-откуплю...наверное,а может уже и нет,скорее перелью во что то другое. Куда выйдем-как то по барабану.Скоро бюргеры уйдут на Рождество...может в их отсутствие на малой ликвидности либо пампанут резко,либо уронят еще раз,для окончательной выгрузки ментально не стабильных хомяков.Жду альтов в любую сторону.Тезера уже намотрошил маленько Пофиг!
Вообще,на следующей предрождественнской неделе-надо бы порасти,разгрузить позиции по битку частично и уходить праздновать...А там,ХЗ?
Напрягает тот факт,что ставка по Тезеру,просто реально низкая,4-5% по биржам в среднем.Заемные-горячие деньги не нужны,в отличии даже с неделю назад...Затишье и штиль.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:23
да, после 30% это уже не торт-сцуки, на бинансе 10%
Востаннє редагувалось чик в П'ят 13 гру, 2024 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:34
Частично пару недель назад часть альты продал за USDC - на Bybit на Тезер 10,3%, а на USDC 24% ставка. И на Бинансе 10% и 14,35% соответственно!
Все равно часть лежит - пусть выше процент капает пока не понадобились!
Додано: Суб 14 гру, 2024 00:31
И это пожалуй лучшие предложения...На OKX,которая как правило на стейблы не жадничает ставками,два дня уже 2-5% ...Ну что это такое??? Позорище На Gate.io тоже порядка 4% . На Бингс-не знаю...Кто там активный ее пользователь???Сколько платят? Лень лезть смотреть просто так...
Додано: Суб 14 гру, 2024 01:58
SAndriy1
Только до 500 USD предложение на байбит, это очень мало. На бинансе, полагаю что тоже осталось ограничение, может до 1000.
Додано: Суб 14 гру, 2024 18:19
Да, это ставка на 500. Свыше они мне считают на Bybit на 5% меньше - если сейчас на USDC на 500 13,87% ставка, то все что больше 500 8,87%
И на Binance на USDC 12,9% на 500, а свыше 3,9%
Додано: Суб 14 гру, 2024 18:48
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
чи змінилася останнім часом думка уорена баффета щодо біткоїна?
Додано: Нед 15 гру, 2024 13:21
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Ну що, альтсезон завершився. Домінація бітка пішла знову вгору, ціна теж росте, альти стоять на місці або падають. Співвідношення ефіру до бітка знову почало падати. Рівно місяць тривав другий альтсезон у цьому році. Перший, у березні, теж місяць був. Вважаю, у 2025 році ще буде схожий альтсезон довжиною теж до місяця. Шкода, що ефір так підібрав у цьому циклі. Дуже слабий став. Росте гірше бітка, а падає, як звичайні альткоїни. Але, вони, хоч ростуть нормально. Загалом, ні риба, ні м'ясо, цей ефір...
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