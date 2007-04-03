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ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3497349834993500
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:16

vitaxa2006
хто знае, может ещё и не начинался ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хто що скажу про карту віза від вайт біт ? Хтось отримував ? В чому сенс ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:02

  Yuri_61 написав:чи змінилася останнім часом думка уорена баффета щодо біткоїна?


Змінилась!Вчера мне за бутылкой вина так и сказал- "Я старый лох,отставший от жизни и не понимающий в технологиях,не дооценил эту хрню" Передай Юре-зуб даю,надо брать на откатах :lol: Моя Berkshire Hathaway,если я не сыграю к следующему халвингу в ящик,плотно займется изучением и инвестированием в цифровые активы...отвечаю!
osafly
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