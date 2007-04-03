vitaxa2006
хто знае, может ещё и не начинался ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2024 00:00
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Хто що скажу про карту віза від вайт біт ? Хтось отримував ? В чому сенс ?
Додано: Пон 16 гру, 2024 00:02
Змінилась!Вчера мне за бутылкой вина так и сказал- "Я старый лох,отставший от жизни и не понимающий в технологиях,не дооценил эту хрню" Передай Юре-зуб даю,надо брать на откатах Моя Berkshire Hathaway,если я не сыграю к следующему халвингу в ящик,плотно займется изучением и инвестированием в цифровые активы...отвечаю!
Додано: Пон 16 гру, 2024 01:26
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Пон 16 гру, 2024 10:43
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кто-то что-нибудь слышал по новостям по GTC? А то сильно провалилась монетка
Додано: Пон 16 гру, 2024 13:38
Биткоин снова как губка впитал в себя всю рыночную ликвидность из альты,не смотря на "победные реляции" криптомазохистов,как на рынке все хорошо и какие "тонны денех" туда заводят еженедельно фонды и институционалы.Вон даже Трамп с сынком прикупили ETH,ENA и еще чего то там...Только для обновления хая на пару тыщ,потребовалось снова "обезводить" все остальное..Ликвидность,аж прет со всего...Капу то переписываем,но все равно-денег не хватает для роста альты-это очевидно.Если этот "старый код" будут толкать до бесконечности вверх,мы альту будем ждать на завалинках еще до второго пришествия чубатого с его друкарским станком.
А вообще,по биткоин доминации ожидаю примерно такой вот сценарий.Мы сейчас в коррекционной волне 2,тестируем трендовую линию снизу,от нее,по идее должна пойти реакция и падение доминации...
Додано: Пон 16 гру, 2024 14:19
головний драйвер ціни бітка - трампон
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:38
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:41
я так розумію, шо ціль -- закреп над 4К і не нижче 0.40 -- це плацдарм для наступу на 5..7К до весни ))
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