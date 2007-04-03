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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3497349834993500
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 22:16

vitaxa2006
хто знае, может ещё и не начинался ?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:00

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хто що скажу про карту віза від вайт біт ? Хтось отримував ? В чому сенс ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 00:02

  Yuri_61 написав:чи змінилася останнім часом думка уорена баффета щодо біткоїна?


Змінилась!Вчера мне за бутылкой вина так и сказал- "Я старый лох,отставший от жизни и не понимающий в технологиях,не дооценил эту хрню" Передай Юре-зуб даю,надо брать на откатах :lol: Моя Berkshire Hathaway,если я не сыграю к следующему халвингу в ящик,плотно займется изучением и инвестированием в цифровые активы...отвечаю!
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 01:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  osafly написав:в цифровые активы


хз, хз беркіш стабільно росте.

Ви готові відкладати собі на пенсію в бітках?
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 10:43

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто-то что-нибудь слышал по новостям по GTC? А то сильно провалилась монетка
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:38

Биткоин снова как губка впитал в себя всю рыночную ликвидность из альты,не смотря на "победные реляции" криптомазохистов,как на рынке все хорошо и какие "тонны денех" туда заводят еженедельно фонды и институционалы.Вон даже Трамп с сынком прикупили ETH,ENA и еще чего то там...Только для обновления хая на пару тыщ,потребовалось снова "обезводить" все остальное..Ликвидность,аж прет со всего...Капу то переписываем,но все равно-денег не хватает для роста альты-это очевидно.Если этот "старый код" будут толкать до бесконечности вверх,мы альту будем ждать на завалинках еще до второго пришествия чубатого с его друкарским станком.

А вообще,по биткоин доминации ожидаю примерно такой вот сценарий.Мы сейчас в коррекционной волне 2,тестируем трендовую линию снизу,от нее,по идее должна пойти реакция и падение доминации...

Зображення
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 14:19

головний драйвер ціни бітка - трампон
https://epravda.com.ua/finances/tramp-h ... ya-800911/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:27

Ааа, Кефір таки вирішив завітати до Йоулупуккі? ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:38

  Amethyst написав:Ааа, Кефір таки вирішив завітати до Йоулупуккі? ))

4000 вже було 2 тижні тому, коли біток був 99-100к. А зараз біток 106к, а кефір все ті ж 4к. Не бачу тут якогось позитиву. Крім того співвідношення ефіру до бітка було нещодавно 0.041, а зараз вже 0.037 і продовжує знижуватися.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:41

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:Ааа, Кефір таки вирішив завітати до Йоулупуккі? ))

4000 вже було 2 тижні тому, коли біток був 99-100к. А зараз біток 106к, а кефір все ті ж 4к. Не бачу тут якогось позитиву. Крім того співвідношення ефіру до бітка було нещодавно 0.041, а зараз вже 0.037 і продовжує знижуватися.

я так розумію, шо ціль -- закреп над 4К і не нижче 0.40 -- це плацдарм для наступу на 5..7К до весни ))
Amethyst
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