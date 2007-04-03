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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3498349935003501
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:29

  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:Ааа, Кефір таки вирішив завітати до Йоулупуккі? ))

4000 вже було 2 тижні тому, коли біток був 99-100к. А зараз біток 106к, а кефір все ті ж 4к. Не бачу тут якогось позитиву. Крім того співвідношення ефіру до бітка було нещодавно 0.041, а зараз вже 0.037 і продовжує знижуватися.

я так розумію, шо ціль -- закреп над 4К і не нижче 0.40 -- це плацдарм для наступу на 5..7К до весни ))

5к - це +25% до поточної ціни. За 2,5 місяці на бичому ринку теоретично можливо. 6-7к нереально.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:48

  vitaxa2006 написав:
  Amethyst написав:
  vitaxa2006 написав:я так розумію, шо ціль -- закреп над 4К і не нижче 0.40 -- це плацдарм для наступу на 5..7К до весни ))

5к - це +25% до поточної ціни. За 2,5 місяці на бичому ринку теоретично можливо. 6-7к нереально.

Ну от як думаєте, на 20 січня - інавгурація Трампу -- Діду на 150К вийде, ну і 0.040 з Кефіром = 6К :?: 8)
Amethyst
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