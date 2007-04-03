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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 гру, 2024 10:29
Amethyst написав: vitaxa2006 написав: Amethyst написав:
Ааа, Кефір таки вирішив завітати до Йоулупуккі? ))
4000 вже було 2 тижні тому, коли біток був 99-100к. А зараз біток 106к, а кефір все ті ж 4к. Не бачу тут якогось позитиву. Крім того співвідношення ефіру до бітка було нещодавно 0.041, а зараз вже 0.037 і продовжує знижуватися.
я так розумію, шо ціль -- закреп над 4К і не нижче 0.40 -- це плацдарм для наступу на 5..7К до весни ))
5к - це +25% до поточної ціни. За 2,5 місяці на бичому ринку теоретично можливо. 6-7к нереально.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 10:48
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Додано: Вів 17 гру, 2024 11:24
Amethyst
Ну, якщо тільки так.... Тут згоден з вами. Але, чим вище ціна бітка, тим менше співвідношення ETH/BTC. Боюся, що при ціні діда у 150к, співвідношення пари ETH/BTC буде десь на рівні 0,02-0,03. А це буде ціна ефіра приблизно 3-4к. Тому, буде ефір битися головою у рівень ціни 4к до початку ведмежої фази. А там його укатають десь у 1-1,5к.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:39
17 грудня 2024 року запланований запуск стейблкоїну RLUSD від Ripple Labs.
Актив спочатку буде доступний на платформах Uphold, MoonPay, Archax, Bitso і CoinMENA.
Токен буде працювати на блокчейнах XRP Ledger та Ethereum з поступовим розширенням мережі.
Оце, дідусь, Ріпл дає.... Зірка цього циклу серед альти... Ось, на кого треба кефіру рівнятися...
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