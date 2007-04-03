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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:41
vitaxa2006 написав:
Сейчас Сейлор снова напишет, что МС купила еще несколько тысяч битоков по средней цене 106к. )))
Стопудово так и будет!А потом вылезет накуренный Догофил из Теслы и в Твитере на лбу у собаки начертает BTC и поставит ракетку и дебилковатые "почитатели",будут пару часов чухать свое тупое еб...(ну,лицо) и потом бросятся скупать код за любые деньги и Доги впридачу(на всякий случай) потому что посыл не ясен-но приблизителен...Че хотел сказать-хер его знает,но "будед усе расти".Тамп дал зеленый свет-Абырвалг-Генслер Говно-БТС сила-Абырвалг-Маск гений-куплю Теслу-новая эра-цифровая революция-Абырвалг
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