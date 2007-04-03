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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:41
vitaxa2006 написав:
Сейчас Сейлор снова напишет, что МС купила еще несколько тысяч битоков по средней цене 106к. )))
Стопудово так и будет!А потом вылезет накуренный Догофил из Теслы и в Твитере на лбу у собаки начертает BTC и поставит ракетку и дебилковатые "почитатели",будут пару часов чухать свое тупое еб...(ну,лицо) и потом бросятся скупать код за любые деньги и Доги впридачу(на всякий случай) потому что посыл не ясен-но приблизителен...Че хотел сказать-хер его знает,но "будед усе расти".Тамп дал зеленый свет-Абырвалг-Генслер Говно-БТС сила-Абырвалг-Маск гений-куплю Теслу-новая эра-цифровая революция-Абырвалг
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Додано: Сер 18 гру, 2024 01:39
SAndriy1 написав: sergey_stasyuk555 написав: SAndriy1 написав:
Ваша точка зору зрозуміла
. Цікавить: ви в ринку, або вже вийшли, або навіть не заходили?
якщо ти хочеш стати успішним трейдером - варто навчитись зберігати тверезість думок незалежно від пози, і від того що десь щось написав якийсь "іксперт".
оскільки ти такі питання задаєш - ще є над чим працювати )) бо має бути все одно - в ринку я чи ні.
Я порад не просив - залиш їх собі! Якщо не в змозі відповісти на поставлене запитання, то все зрозуміло!
будьте обережні з "все зрозуміло", всезнайки і всерозумійки дуже часто оплачують банкет ))
я зараз поза ринком, можна "поумнічать" зі сторони ))
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Додано: Сер 18 гру, 2024 10:21
sergey_stasyuk555 написав:
будьте обережні з "все зрозуміло", всезнайки і всерозумійки дуже часто оплачують банкет ))
я зараз поза ринком, можна "поумнічать" зі сторони ))
Ще раз - країна порад була совдепія. Ви запізнилися - там могли показати свою силу давати поради, коли вони не потрібні!
Я працюю по своїй системі і напишу результати наприкінці весни: що та як робив, де зробив помилки з огляду на тепер, а що було вдалим кроком. Може комусь буде цікаво та повчально. Тому ваші зауваження нецікаві - цікаві поведінка та відчуття тих, хто в ринку!
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