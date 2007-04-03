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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 гру, 2024 18:41
vitaxa2006 написав:
Сейчас Сейлор снова напишет, что МС купила еще несколько тысяч битоков по средней цене 106к. )))
Стопудово так и будет!А потом вылезет накуренный Догофил из Теслы и в Твитере на лбу у собаки начертает BTC и поставит ракетку и дебилковатые "почитатели",будут пару часов чухать свое тупое еб...(ну,лицо) и потом бросятся скупать код за любые деньги и Доги впридачу(на всякий случай) потому что посыл не ясен-но приблизителен...Че хотел сказать-хер его знает,но "будед усе расти".Тамп дал зеленый свет-Абырвалг-Генслер Говно-БТС сила-Абырвалг-Маск гений-куплю Теслу-новая эра-цифровая революция-Абырвалг
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Додано: Сер 18 гру, 2024 01:39
SAndriy1 написав: sergey_stasyuk555 написав: SAndriy1 написав:
Ваша точка зору зрозуміла
. Цікавить: ви в ринку, або вже вийшли, або навіть не заходили?
якщо ти хочеш стати успішним трейдером - варто навчитись зберігати тверезість думок незалежно від пози, і від того що десь щось написав якийсь "іксперт".
оскільки ти такі питання задаєш - ще є над чим працювати )) бо має бути все одно - в ринку я чи ні.
Я порад не просив - залиш їх собі! Якщо не в змозі відповісти на поставлене запитання, то все зрозуміло!
будьте обережні з "все зрозуміло", всезнайки і всерозумійки дуже часто оплачують банкет ))
я зараз поза ринком, можна "поумнічать" зі сторони ))
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Додано: Сер 18 гру, 2024 10:21
sergey_stasyuk555 написав:
будьте обережні з "все зрозуміло", всезнайки і всерозумійки дуже часто оплачують банкет ))
я зараз поза ринком, можна "поумнічать" зі сторони ))
Ще раз - країна порад була совдепія. Ви запізнилися - там могли показати свою силу давати поради, коли вони не потрібні!
Я працюю по своїй системі і напишу результати наприкінці весни: що та як робив, де зробив помилки з огляду на тепер, а що було вдалим кроком. Може комусь буде цікаво та повчально. Тому ваші зауваження нецікаві - цікаві поведінка та відчуття тих, хто в ринку!
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:51
sergey_stasyuk555
Але якщо ви так переймаєтесь моїми грошима, то можу в загальних рисах вам набросати:
1. Тільки спот
2. Зараз не купляю - тільки продаю частками куплене раніше. Виключення: якщо дуже вдало продаю на імпульсі, то можу приблизно 20-30% позиції відкупити назад при корекції на 30% і більше від моєї ціни продажу
3. Маю Тезер, розглядаю різні можливості додаткового заробітку , типу EARN або акцій які проводив Телеграм та пулів Bybit
4. Прибуток щокварталу виводжу в кеш. На даний момент приблизно вивів 60% від вкладеного
5. Остаточний вихід у Тезер - весна 2025 року
6. Більше 1% не вкладаю в одну монету за виключенням BTC USDT USDC
7. 80% довгострокові позиції (орієнтувався на 4-річні цикли ринку), короткострокові в межах 5%
8. Торгувати почав вчитись з зими 2022, купляти в довгострок - з осені 2022
9. Маю вищу фінансову освіту, у кінці 90-х мав досвід Форекс торгівлі, власні бізнеси з 1995 року - цей проект розглядаю так само, як невеликий бізнес
Загальна мета: зрозуміти як можна заробляти у цій сфері (раз на чотири роки, або більш-менш постійно, або пасивно типу якихось відсотків) та дечому навчитись
Стратегія довгострокових трейдів: купляти внизу, тримати, при зростанні ціни х3 продавати третину та забирати своє, далі тримати та продавати за обставинами.
Якщо все продати зараз та вивести - приблизний результат х2,2
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:46
Не нравится мне это все......Куча монет попробивала свои трендовые идущие от начала ноябрьского роста,или подходят к ним на пробой.Какой график ни открою,на всех одно и тоже...Это хреновый знак-ломать свою восходящую тенденцию...Похоже будут мурыжыть и высасывать мозг дальше.Поросли месяцок по всяким какашулям и довольно...Такое ощущение,что как ливанут снова...Альтсезон им подавай.
Походу,по альтсезону пока решили вот так-
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Додано: Сер 18 гру, 2024 22:26
SAndriy1
Ще раз - країна порад була совдепія (с)
але дякую за думки.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 18 гру, 2024 22:45
SAndriy1 написав:
Маю вищу фінансову освіту, у кінці 90-х мав досвід Форекс торгівлі, власні бізнеси з 1995 року - цей проект розглядаю так само, як невеликий бізнес
Загальна мета: зрозуміти як можна заробляти у цій сфері (раз на чотири роки, або більш-менш постійно, або пасивно типу якихось відсотків) та дечому навчитись
форекс з 90-х розвинувся так шо пісєц, якщо ти тоді не зміг - зараз навіть не суйся, конкуренція абсолютна.
саме тому я думаю легких грошей на крипті більше не буде
))
це банальне становлення ринку.
колись навіть на наймексі голубими фішками по "скользящім середнім" торгували ))
якийсь час і в крипті це було так легко - любий мамкин інвестор міг купити "шо попало" і заробити, але це в цілому аномалія і не може продовжуватись дуже довго, особливо коли капіталізація та заробітки вже не копійчужні.
знову ж таки не забуваємо про гру з нульовою сумою, якою є крипта: при підвищенні конкуренції і зниженні або припиненні притоку бабла "діскатєка" буде ще та ))
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Додано: Сер 18 гру, 2024 23:23
Ну что....Предчувствие и графики снова не обманули.Всех поздравляю с очередным проливом и....новыми возможностями
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