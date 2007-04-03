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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 гру, 2024 00:03
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Альту снова вернули чуть ли не на исходные...Вот реально гавно,а не актив.Биток -3%,альта в моменте - 12% в среднем...и на чем упали то??Ставку что ли не снизили? Надо зайти новости что ли глянуть.Или Пауэл чего то пиз...нул не в тему??
Додано: Чет 19 гру, 2024 00:05
Ставку понизили.Посмотрел.Ну...и в чем проблема??Вечно этим муд... что то не так.
Додано: Чет 19 гру, 2024 00:30
osafly
думаю фондовый вниз и крипта за ним, а налик вверх - смотри на сипуху и остальное...
Додано: Чет 19 гру, 2024 00:41
Золото -60$ сразу...Металлы обвалились все...Доллар/евро 1.036 Индекс доллара DXY-108...Какая блд неожиданность вышла,ставку понизили..А-я-я-яй.Оценивали вероятность снижения в 90% и ...таки понизили, "неожиданно" Как эти манипуляторы задрали уже.Пора присматриваться к покупкам евро вместо бакса.Если падение евро-доллар продолжится,по графику не ожидаю меньше 1.01 с копейками,потом должен пойти разворот...
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